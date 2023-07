Disney+ Foto-Contest: Jetzt mitmachen und fantastische Preise abstauben!

Gemeinsam mit Disney+ feiern wir den Sommer und suchen die verrücktesten Orte, um Filme und Serien zu streamen. Seid dabei und gewinnt mit etwas Glück einen von drei attraktiven Preisen.

Sommerhighlight! Der Streaming-Sommer mit Disney+

Sommer, Sonne, Sommerferien! Wer liebt sie nicht? Die Sommerzeit? Wenn gefühlt alles möglich ist, die Tage lang, die Nächte warm, die Abenteuer unglaublich – vom Picknick am See, einer Radtour durch die Berge, Reisen in ferne Länder und nahe Dörfer, um einzigartige Geschichten zu erleben.

Und wenn die Sonne dann doch mal untergeht und wir zur Ruhe kommen, ist natürlich noch lange nicht Schluss mit den Abenteuern!

Denn ganz egal, ob zu Hause oder auf Reisen: Mit Disney+ sind die Lieblingsserien und Filme immer dabei und abrufbar. Dank der praktischen Download-Funktion auch offline in Bus, Bahn, Auto oder Flugzeug.

Dein Streaming-Sommer bei Disney+ - Spot

Ganz nach dem Motto „und wo streamst du Disney+“ suchen wir die coolsten und kreativsten Orte, um die Lieblingsabenteuer zu streamen. Wie wäre es mit einem gemütlichen Film-Abend auf dem Balkon? Einer unheimlichen Streaming-Party mitten im Wald, einem rauschenden Film in einer Strandmuschel am Meer, auf dem Dach, mit den besten Freunden oder mit den Nachbarn im Hinterhof? Postet ein Foto davon auf Instagram und verlinkt unseren Account @moviepilot_de sowie @DisneyPlusDe . Alternativ könnt ihr euer Foto auch per E-Mail an gewinnspiel@moviepilot.de senden.

Die tollsten Bilder gewinnen einen von drei fantastischen Preisen:



Platz 1: Ein iPad

Platz 2: Ein Disney+ Abo für sechs Monate

Platz 3: Ein Paar Beats Kopfhörer

Apple

Der Foto-Contest läuft bis zum 6. August. Mit der Teilnahme erklärt ihr euch einverstanden, dass wir die besten Einsendungen via Instagram-Story auf unserem moviepilot-Kanal teilen. Die Gewinner:innen werden vorher von uns benachrichtigt.



Viel Glück und Spaß beim Streamen!