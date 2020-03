Disney+ noch für kurze Zeit günstiger: Das Sonderangebot läuft bald ab

Star Wars, Marvel, Pixar und natürlich die Disney-Klassiker - nächste Woche startet endlich Disney+ in Deutschland. Noch könnt ihr euch die günstige Variante sichern.

Disney+ könnt ihr noch für wenige Tage günstiger erhalten - aber was ist das überhaupt? Disney+ ist der Streamingdienst, der ausschließlich Filme von Disney anbietet. Neben bekannten Disney-Klassikern wie Der König der Löwen sind auch Filme und Serien aus den Universen von Star Wars und Marvel verfügbar, sowie neuere Animationsfilme wie Toy Story.

Alle Filme und Serien: Das Program von Disney+

Das ist das Sonderangebot von Disney+

Am 24. März, also in knapp einer Woche, startet Disney+. Normalerweise kostet der Dienst monatlich 6.99 Euro oder 69.99 Euro pro Jahr. Disney bietet jedoch einen Frühbucherrabatt an, mit dem ihr sparen könnt. Für 12 Monate Disney+ zahlt ihr hier 59.99 Euro. Das Angebot gilt allerdings nur noch bis zum Start des Dienstes, also bis zur Nacht von Montag auf Dienstag in einer Woche. Unter dem Link seht ihr genau, wie viel Zeit ihr noch habt.

Der Disney+-Rabatt in der Übersicht: So viel spart ihr

Pro Jahr: 69.99 Euro

Pro Monat: 6.99 Euro



Pro Jahr für 12 Monate: 59,99 Euro



Auf den Monat gerechnet sind das rund 5 Euro

So viel spart ihr: 10 Euro

Disney+ im Vergleich zu Netflix und Amazon

Disney+-Preis: So viel kostet das Abo normalerweiseDisney+ mit Frühbucher-Rabatt

Zumindest für ein Jahr ist Disney+ damit deutlich günstiger als die Konkurrenz von Netflix und Amazon. Das günstigste Netflix-Abo kostet 7.99 Euro. Amazon Prime kostet 69.99 Euro pro Jahr.

