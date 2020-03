Bad Banks & Babylon Berlin: Lohnen sich die gefeierten deutschen Serien?

In der neuen Folge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber sprechen wir über Bad Banks und Babylon Berlin, die dieses Jahr mit Staffel 2 und 3 ihre Fans begeisterten.

Mit Bad Banks und Berlin Babylon gingen zwei gefeierte deutsche Serien 2020 in die nächste Runde. Andrea, Jenny und Matthias prüfen den Finanzthriller Bad Banks und den 20er-Jahre-Krimi Babylon Berlin, die regelmäßig die Mediatheken zum Glühen bringen.

Lohnen sich die beiden Serien - und wenn ja, für wen? Das besprechen wir spoilerfrei in der neuen Folge unseres Moviepilot-Podcast Streamgestöber.

Jetzt reinhören: Wie gut sind Bad Banks & Babylon Berlin?

Wir freuen uns über euer Abo von Streamgestöber bei Spotify , Apple , Deezer und der Podcast-App eures Vertrauens!

und der Podcast-App eures Vertrauens! Ihr hört uns gern zu? Dann hinterlasst uns einen Kommentar und eine Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcasts .

Timecodes der neuen Streamgestöber-Folge

00:01:21 - Auf ins Streamgestöber

00:05:06 - Wie gut ist Babylon Berlin?

00:34:24 - Wie gut ist Bad Banks?

00:59:37 - Fazit

01:06:10 - Vorschau auf nächste Woche

Babylon Berlin ist die teuerste nicht-englischsprachige Serie der Welt

... und das sieht man auch in den aufregenden Bildern. 40 Millionen Euro sind in die ersten beiden Staffeln geflossen, die Lola rennt- und Das Parfum-Regisseur Tom Tykwer gemeinsam mit seinen Ko-Schöpfern Henk Handloegten und Achim von Borries ins Leben rief. Der 20er-Jahre-Krimi basiert auf einer Buchreihe von Volker Kutscher und führt uns in ein bebendes Berlin der Weimarer Republik.

© ARD/Sky Babylon Berlin

Bei Moviepilot landete Babylon Berlin auf Platz 11 der 100 besten Serien der letzten 10 Jahre und zählt genau wie Bad Banks zu den meist gegoogelten Serien der letzten Jahre. Jenny und Matthias versuchen im Podcast, Andrea davon zu überzeugen, es endlich zu gucken mit Schwärmereien über das Ensemble, die Lebhaftigkeit und die Inszenierung einer nie in der Form gezeigten Epoche.

Babylon Berlin ist typisch deutsch im besten Sinne und kommt international sogar noch besser weg als in ihrem Heimatland. Alle 28 Folgen von Staffel 1 bis Staffel 3 sind derzeit bei Sky Ticket und Sky zu sehen, Staffel 1 und 2 auch in der ARD-Mediathek.

Bad Banks erobert neues Terrain für deutsche Serien

Genau wie Babylon Berlin gehört auch Bad Banks zu den derzeit beliebtesten deutschen Serien und zeigt die harsche Frankfurter Finanzwelt von skrupellosen Investmentbankern. Im Gegensatz zu den meisten anderen mit öffentlich-rechtlichen Geldern finanzierten Projekten ist Bad Banks kein Krimi sondern ein knallharter Finanzthriller.

© ZDF/Netflix Bad Banks

Bad Banks-Zuschauer werden zu Beginn in ein kaltes Haifischbecken geworfen und müssen sich erst einmal zwischen all den überdrehten und unsympahtischen Figuren zurechtfinden. Dazu kommt das komplizierte Finanzthema, bei dem wir als fachfremde Leute nicht immer alles verstehen. Das alles erzeugt einen Sog an Faszination und Grauen, dem wir uns nicht entziehen können. Zudem findet Matthias passende Vergleiche zur US-Serie Succession.



Die 1. Staffel könnt ihr bei Netflix streamen könnt. Staffel 2 gibt's in der ZDF-Mediathek zu sehen. In den USA läuft die deutsche Serie sogar beim Streaming-Dienst Hulu.



© Moviepilot Podcast-Team der neusten Folge: Andrea, Jenny und Matthias

Die Podcast-Stimmen: Andrea Wöger (@andreawoeger ), Jenny Jecke (@gafferlein ) und Matthias Hopf (@beeeblebrox ).



Neu: Wir haben jetzt einen The Walking Dead-Podcast

Abonniert auch unseren The Walking Dead-Podcast Moviepilot live: The Walking Dead bei Spotify , Apple , Deezer und der Podcast-App eures Vertrauens! Hier geht's zur Besprechung der 10. Folge:

Weitere Streamgestöber-Folgen zu tollen Filmen und Serien:

Schickt uns einen Kommentar für die nächste Podcast-Folge

Bei Streamgestöber seid ihr dazu angehalten, mitzumachen. Schickt uns eine Sprachnachricht und beantwortet uns folgende Fragen: Guckt ihr spanische Netflix-Serien wie Haus des Geldes und Elite - und welche ist eure liebste? Schickt uns die Nachricht über Whatsapp oder Telegram an +49/163/2796373.

Mit etwas Glück landet ihr im Podcast. In unserer Datenschutzerklärung findet ihr alle weiteren Infos zum Datenschutz. Achtet auf gute Audioqualität und eine Länge von maximal 30 Sekunden. Oder schickt uns einen Kommentar zum Vorlesen per E-Mail an podcast[at]moviepilot.de.

Wie gut findet ihr Bad Banks & Babylon Berlin?