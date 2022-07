Disney+ will gescheiterte Fantasy-Reihe retten: Der erste Film war eine Katastrophe

Eragon ist eine der größten Fantasy-Reihen der 2000er Jahre. Nach der Kino-Katastrophe soll nun bei Disney+ ein Reboot der Drachensaga entstehen – und zwar in Form einer Serie.

Disney+ bringt das nächste große Fantasy-Projekt in Stellung um Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (Amazon) und House of the Dragon (HBO) Konkurrenz zu machen. Ausgesucht hat sich der Streaming-Dienst eine der beliebtesten Fantasy-Reihen überhaupt: Eragon. Die Drachensaga wird als Serie neu verfilmt.

Bereits 2006 wurde der erste Versuch unternommen, die von Christopher Paolini geschaffene Welt in bewegten Bildern auf die große Leinwand zu bringen. Eragon – Das Vermächtnis der Drachenreiter entpuppte sich jedoch als überaus enttäuschende Adaption des Stoffs, die es nie zur einer Fortsetzung geschafft hat.

Neues Fantasy-Epos bei Disney+: Eragon erhält nach 16 Jahren eine zweite Chance als Serie

Die Geschichte ist in einer Fantasiewelt angesiedelt und dreht sich um den Jungen Eragon, der aus einfachen Verhältnissen stammt. Eines Tages entdeckt er ein Ei, aus dem die blaue Drachendame Saphira schlüpft. Gemeinsam erleben die beiden aufregende Abenteuer und versuchen, den fiesen Galbatorix zu Fall zu bringen.

Hier könnt ihr den Trailer zum Eragon-Film schauen:

Eragon - Trailer (Deutsch)

Die Eragon-Saga setzt sich aus vier Romanen zusammen: Das Vermächtnis der Drachenreiter (2003), Der Auftrag des Ältesten (2005), Die Weisheit des Feuers (2008) und Das Erbe der macht (2011). Paolini ist dieses Mal auch als Drehbuchautor in die Umsetzung involviert. Produziert wird die Eragon-Serie von Bert Salke.

Salke ist zudem an einem weiteren wichtigen Fantasy-Projekt von Disney+ beteiligt. Er arbeitet aktuell mit Rick Riordan an der Neuverfilmung Percy Jackson and the Olympians. Darüber hinaus erwartet uns demnächst die Willow-Serie. Disney+ will offensichtlich zur ersten Anlaufstelle für alle Fantasy-Fans werden.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Wollt ihr eine Eragon-Serie bei Disney+ schauen?