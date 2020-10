Doom Patrol bei Amazon: Warum hat Staffel 2 nur 9 Folgen? Wann kommt Staffel 3?

Die 2. Staffel von Doom Patrol gibt es bei Amazon Prime Video zu streamen. Warum die Staffel nach 9 Folgen vorzeitig endet und wie es um Staffel 3 steht, erfahrt ihr hier.

Der Superhelden-Wahnsinn der Doom Patrol ist mit Staffel 2 nun bei Amazon Prime zu streamen. Nach einem kurzen Binge von nur 9 Folgen ist überraschenderweise schon Schluss. Das abrupte Ende war dabei gar nicht so geplant und macht eine 3. Staffel für Fans unerlässlich.

Achtung, Spoiler zum Ende von Staffel 2: Wird sich Dorothy ihrem inneren Dämonen, dem Candlemaker, stellen können? Wer ist Miranda wirklich? Und wird die Doom Patrol aus ihrer Wachshölle befreit werden? Warum die 2. Staffel plötzlich enden musste und wie es um die 3. Staffel steht, haben wir euch hier zusammengefasst.

Doom Patrol bei Amazon: Darum ist in Staffel 2 nach nur 9 Folgen Schluss

Im Finale der 2. Staffel eskalieren die Geschehnisse um die kleine Dorothy Spinner, deren imaginärer Freund Candlemaker ein Eigenleben entwickelt und auf einem Jahrmarkt für Chaos sorgt. Nach und nach werden die Mitglieder der Doom Patrol mit ihren eigenen imaginären Freunden konfrontiert und schließlich in Wachs versteinert. Am Ende ist niemand mehr übrig und Dorothy stellt sich mutig dem Kampf - und dann ist plötzlich Schluss.

Schaut den Trailer zu Doom Patrol Staffel 2:

Doom Patrol - S02 Trailer (English) HD

Auch einer ungünstigeren Note könnte die 2. Staffel nicht ändern. Der Grund dafür ist simpel. Die Dreharbeiten mussten aufgrund der Corona-Krise vorzeitig beendet werden.Das eigentliche Finale in der 10. Folge konnte nicht mehr rechtzeitig fertig gestellt werden, wie Produzent Jeremy Carver im Interview mit TVLine bestätigt.

Dass das provisorische Finale so nicht geplant war, ist deutlich zu merken. So fehlt zum Beispiel eine Konfrontation von Larry aka Negative-Man mit seiner Wach-Angst vollkommen - vielleicht hatte er aber auch als Kind keinen imaginären Freund. Staffel 2 hinterlässt uns mit vielen losen Enden, ohne Endkampf und mit allen Figuren in einer äußerst misslichen Lage.

Doom Patrol: Staffel 3 kommt - mit einigen Veränderungen

Fans können jetzt beruhigt aufatmen. Denn Antworten auf all unsere Fragen werden wir in Staffel 3 bekommen. Diese wurde nämlich Anfang September offiziell in Auftrag gegeben. Dabei wird sich aber einiges ändern.

© Warner Doom Patrol Staffel 2

Ab Staffel 3 wird Doom Patrol nämlich den Sender wechseln und nicht mehr in den USA bei DC Universe laufen - der Niedergang des Streamingsdienstes zeichnete sich schon länger ab. Stattdessen wird Doom Patrol nun zum HBO Max Original.

Für deutsche DC-Fans wird sich aber vorerst nichts ändern und die 3. Staffel voraussichtlich wieder bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Wann die 3. Staffel starten wird und wie viele Episoden diese umfasst, ist aktuell noch nicht bekannt. Wir rechnen mit einem Start im Sommer bis Herbst 2021 bei HBO Max. In Deutschland erfolgt der Start erfahrungsgemäß 3 bis 4 Monate später bei Prime Video.

Freut ihr euch, dass es eine 3. Staffel von Doom Patrol geben wird?