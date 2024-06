Drohnenfliegen in Deutschland leicht gemacht: Die perfekte Drohne für Einsteiger ist jetzt so günstig wie nie

Sie ist ein kleines Technikwunder, eignet sich besonders für Anfänger und ist gerade richtig günstig: Die DJI Mini 3 gibt's bei Amazon gerade zum Bestpreis. Und das Beste: Ihr könnt sie sogar ohne Führerschein fliegen.

Quadratisch, praktisch, gut: Die kleine DJI Mini 3 passt in jeden Rucksack und hat eine starke Preis-Leistung. Jetzt bekommt ihr sie sogar nochmal ein Stückchen günstiger, also höchste Zeit, uns das gute Stück anzuschauen.

DJI Mini 3 Drohne bei Amazon Deal Zu Amazon

Im Angebot spart ihr derzeit 30 Prozent und zahlt so nur 439 Euro. Es gibt sogar eine Version für 329 Euro *, allerdings müsst ihr da mit einer bildschirmlosen Fernbedienung auskommen. Günstiger geht wirklich nicht, wenn ihr wert auf gute Flugeigenschaften und eine ordentliche Bildqualität legt.

Drohnenfliegen leicht gemacht mit der DJI Mini 3

Der große Clou an der kleinen DJI Mini 3: Da sie unter 250 Gramm wiegt, 249g um exakt zu sein, dürft ihr sie auch ohne einen Drohnenführerschein fliegen. Das macht sie für neue Pilot*innen besonders interessant. So oder so solltet ihr euch aber mit den Regeln aus dem Führerschein vertraut machen. Zudem müsst ihr die Drohne online registrieren, da sie über eine Kamera verfügt. Auch eine Haftpflichtversicherung ist Pflicht.

Dann kann's aber losgehen, und wie: Bis zu 58 km/h wird die Mini 3 schnell und hält ca. 20-30 Min mit einer Akkuladung durch. Die guten Flugeigenschaften machen laut verschiedener Tests (z.B. bei Techradar ) wirklich Spaß – den könnt ihr verlängern, indem ihr die Fly More Combo * mit zwei Extra-Akkus, Ladestation, Ersatzrotoren und einer Tasche holt. Die kostet aber auch 130 Euro mehr.

Filmen in 4K und weitere Features

Die Kamera wird laut Tests ebenfalls als gut befunden, ihr könnt in 4K mit 30 fps (Bildern pro Sekunde) oder in Full HD mit bis zu 120 fps filmen. So gelingen auch spektakuläre Zeitlupenaufnahmen. Bei Fotoaufnahmen sind bis zu 48 Megapixel drin.



Seid ihr beim Thema Video schon fortgeschritten, empfehlen wir die Pro-Variante *, die neben einigen Vorteilen auch eine überlegene Bildqualität und 4K mit 60 fps bietet. Alle anderen werden mit der normalen Mini 3 schon sehr viel Spaß haben.

Gesteuert wird die Drohne per Fernsteuerung, die mit ihrem integriertem HD-Display besonders einfach zu handhaben ist. Bei einigen anderen Modellen müsst ihr euer Smartphone in die Fernbedienung klemmen, um ein Display nutzen zu können.

Was die DJI Mini 3 nicht kann:

Allem Lob zum Trotz hat das kleine Technikwunder auch ein paar Nachteile. Bei der automatischen Hinderniserkennung wurde der Rotstift angesetzt. Die ist im Gegensatz zur teureren Pro-Schwester nämlich gar nicht an Bord. Lediglich an der Unterseite der Drohne sind Sensoren für die Landung. Ihr solltet also stets mit etwas Vorsicht fliegen. Auch die praktische "Follow Me"-Funktion, bei der die Drohne euch hinterher fliegt, gibt es erst bei teureren Modellen.

* Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.