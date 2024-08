Dschungelcamp 2024: Wer ist raus und welche Stars kämpfen weiter um den Sieg?

Nur noch wenige Tage bis zum Finale von Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden. Wir haben für euch eine Übersicht, wer das Camp bereits verlassen musste.

In der diesjährigen Spezial-Staffel des Dschungelcamps ist nichts unmöglich. Wird man von den anderen Mitcamper:innen nominiert und rausgewählt? Kommt man nach einer Dschungelprüfung nicht zurück ins Camp? Oder wird man einfach so rausgeworfen? All diese Fragen müssen sich die Promis in der Legenden-Staffel stellen und können sich um ihren Platz im Camp nie sicher sein. Wir haben eine Übersicht, wer die Show bereits verlassen musste und welche Stars noch um die Dschungelkrone kämpfen.

Freiwillig oder nicht: Diese Stars sind bereits nach Hause geflogen

Bei Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden sind die Plätze fürs Finale begrenzt. So mussten einige Promis schon die Heimreise antreten:

David Ortega (Staffel 10, 2016): Der ehemalige Köln 50667-Darsteller musste an Tag 2 überraschend das Camp verlassen. Seine Mitstreiter:innen wählten ihn raus

(Staffel 10, 2016): Der ehemalige Köln 50667-Darsteller musste an Tag 2 überraschend das Camp verlassen. Seine Mitstreiter:innen wählten ihn raus Hanka Rackwitz (Staffel 11, 2017): Die Ex-Big Brother-Teilnehmerin entschied sich an Tag 7 das Handtuch zu werfen und verließ den Dschungel freiwillig.

(Staffel 11, 2017): Die Ex-Big Brother-Teilnehmerin entschied sich an Tag 7 das Handtuch zu werfen und verließ den Dschungel freiwillig. Winfried Glatzeder (Staffel 8, 2014): Der Schauspieler wurde an Tag 8 von den anderen Promis mehrheitlich rausgewählt.

(Staffel 8, 2014): Der Schauspieler wurde an Tag 8 von den anderen Promis mehrheitlich rausgewählt. Giulia Siegel (Staffel 4, 2009): An Tag 11 muss die DJane ihre Koffer packen. Sie wurde von den anderen rausgewählt

Diese Promis sind noch im Rennen um die Dschungelkrone

Mittlerweile sind nur noch neun der Dschungel-Legenden übrig. Sie kämpfen um das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro:

Gigi Birofio (Staffel 16, 2023)

(Staffel 16, 2023) Eric Stehfest (Staffel 15, 2022)

(Staffel 15, 2022) Danni Büchner (Staffel 14, 2020)

(Staffel 14, 2020) Elena Miras (Staffel 14, 2020)

(Staffel 14, 2020) Kader Loth (Staffel 11, 2017)

(Staffel 11, 2017) Thorsten Legat (Staffel 10, 2016)

(Staffel 10, 2016) Mola Adebisi (Staffel 8, 2014)

(Staffel 8, 2014) Georgina Fleur (Staffel 7, 2013)

(Staffel 7, 2013) Sarah Knappik (Staffel 5, 2011)

TV & Streaming: So kannst du das Dschungelcamp der Legenden schauen

Seit 16. August läuft die Jubiläumsstaffel vom Dschungelcamp unter dem Namen Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden bei RTL. Täglich um 20:15 Uhr wird eine neue Folge ausgestrahlt. Auf RTL+ kann die jeweilige Folge bereits einen Tag vorher gestreamt werden. Die neue Staffel umfasst insgesamt 17 Folgen und das Finale wird am 1. September im TV ausgestrahlt.