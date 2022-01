Dschungelcamp-Eskalation: Eric Stehfest bringt mit unfassbarer Aktion das Netz und das Camp gegen sich auf

Der Ich bin ein Star, holt mich hier raus-Kandidat Eric Stehfest zieht gerade die Verachtung von Fans auf sich. Was ist im Dschungelcamp passiert und wie geht es weiter?

Die 18 Jahre lange Dschungelcamp-Geschichte ist um einen ikonischen Moment reicher. Kandidat Eric Stehfest sei Dank. Die von zwei Corona bedingten Ausfällen und einem Rassismus-Skandal geplagte Staffel nimmt in ihrer zweiten Woche so richtig Fahrt auf. Das Moderator:innen-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich hatte schon zu Beginn der Sonntagsfolge eine Situation angekündigt, "die es so in 18 Jahren Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" noch nicht gegeben habe.

Sie hatten nicht zu viel versprochen. Dem Publikum wurde großes Kino geboten. Es war gezwungen, sich zu zu dem vollkommen entfesselten Teilnehmer Eric Stehfest zu positionieren, der den Camp-Frieden in einer Art persönlichem Himmelfahrtskommando attackierte.

Eric Stehfests Provokation: Was ist in der Dschungelcamp-Folge vom Sonntag passiert?

Der Soapdarsteller und Autor hat seine erste Dschungel-Prüfung verweigert, um sich an verschiedenen anderen Teilnehmenden zu rächen. Je mehr Sterne die Stars in den täglichen Prüfungen erspielen, desto mehr Essen erhalten die Bewohner:innen des Camps. Werden keine Sterne gesammelt, gibt es nur Reis und Bohnen. Und damit ein heftiges Kaloriendefizit – zumindest für diejenigen, die keine Essensprüfungen absolvieren müssen.

Mit dem Promi-Bodyguard Peter Althof war Stehfest zur Prüfung aufgebrochen. Sie hätten sich aus einem Käfig befreien müssen, der einen Fluss mit Nilpferden getaucht worden wäre. Unmittelbar nach der Beschreibung der Prüfung und der Sicherheitsunterweisung durch Dr. Bob rief Eric Stehfest allerdings den Satz, der ihn von der Pflicht befreit: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus".

Zietlow und Hartwich reagierten verdattert. Stehfest erklärte sein Entscheidung: Diverse Mit-Camper:innen hätten seine Gefühle mit Fake-Geschichten ausgenutzt, unter anderem Harald Glööckler. Zudem gebe es im Camp Personen, die er nicht mag und die ihn nicht mögen. Warum solle er für diese Menschen ""Luxus-Essen" erspielen? Gemeint war damit unter anderem Filip Pavlovic.

Das sind die Reaktionen Eric Stehfest Dschungelcamp-Provokation

Dass er mit seiner Verweigerung alle anderen Teilnehmenden hungern lässt, interessiert ihn nicht weiter. Er selber verzichtete zudem seit Tagen auf das von anderen Stars (etwa von Pavlovic) erspielte Essen. Um nicht in einer "Bringschuld" zu stehen. Stehfest verweigert damit nicht nur eine Prüfung. Er verweigert sich den grundlegenden Mechanismen der Show.

Entsprechend wild ging es in den sozialen Netzwerken während und nach der Ausgabe zu. "Eric" trendete.

Die meisten Fans können die Aktion von Eric Stehfest kaum ertragen und wollen ihn jetzt nicht mehr im Camp sehen:

Einige wenige äußern aber auch Verständnis für die "klare Linie" des Teilnehmers.

Die meisten aber sind einfach nur froh über den Zündstoff, der einige unterhaltsame Tage im Camp garantieren könnte.

Wie geht es weiter im Dschungelcamp mit Eric?

Interessanterweise hatte Stehfest vor seinem Einzug gesagt: "Ich kann schon Brände legen, wenn ich möchte." (RTL ) Dieses Versprechen löst er jetzt ein. Die Frage ist nur: Wie lange brennt das (metaphorische) Feuer im Camp noch? Denn bei der ergebnislosen Rauswahl am Ende der Folge hat es den Anschein, als wäre der Konflikt in den Stunden nach der Eskalation beigelegt worden. Ist der Spaß wirklich schon wieder vorbei?



Und wenn nicht: Rufen genug Zuschauende für Eric an, damit der Streit eine Fortsetzung findet? Am Sonntag flog keiner der Teilnehmenden raus. Zwei Folgen mit Eric Stehfest wird es mindestens noch geben. Wie er sich im Camp verhält und wie die anderen Bewohner:innen auf ihn reagieren, das werden wir heute Abend erfahren. Die neue Folge Ich bin ein Star, holt mich hier raus! läuft um 22.15 Uhr bis 23.45 Uhr, mit einer Ausgabe RTL Direkt dazwischen.

