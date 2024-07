DSDS sollte eigentlich abgesetzt werden: Alle Infos zur neuen Staffel

Deutschlands wohl bekannteste Castingshow ist nicht aus dem Fernsehen wegzukriegen: DSDS kommt zurück – und das, obwohl nach der 20. Staffel eigentlich Schluss sein sollte. Alle Infos zur neuen Staffel bekommt ihr hier.

Mit der Jubiläumsstaffel 2023 sollte die beliebte Talentshow Deutschland sucht den Superstar eigentlich ein Ende finden, doch für die Fans der Sendung folgte eine schöne Überraschung. Die Suche nach Deutschlands Superstar geht tatsächlich in eine neue Runde, denn die Produktion entschied sich auch in diesem Jahr für eine neue Staffel. Neben einer Jury mit altbekannten, aber auch neuen Gesichtern, erwarten die Fans einige Neuerungen.

Wer gehört zur diesjährigen DSDS-Jury?

Nachdem Dieter Bohlen als Gesicht der Sendung 2022 kurzzeitig aussortiert wurde, durfte er in der Jubiläumsstaffel wieder am Jurypult sitzen. Und auch in diesem Jahr müssen die Zuschauer:innen nicht auf das DSDS-Urgestein verzichten. Neben Bohlen wird auch Pietro Lombardi die Recall-Zettel verteilen. Der Sieger von 2011 kennt sich in dieser Rolle schon bestens aus. Für Lombardi ist es bereits das vierte Mal als Juror.

Doch die beiden bekommen weibliche Unterstützung von keiner geringeren als DSDS-Siegerin und Schlagersängerin Beatrice Egli und Rapperin Loredana. Der Dreh für die neue Staffel hat bereits begonnen und Jury-Neuling Loredana gibt gegenüber RTL bereits einen ersten Einblick:

Die Stimmung hier am Set ist einfach mega. Man merkt, dass alle richtig Lust auf die neue DSDS-Staffel haben. Wir sind ein cooles Team in der Jury und ergänzen uns gegenseitig perfekt.

Und vor allem Beatrice Egli schwelgt in Erinnerungen:

Diesen Tag werde ich so schnell nicht wieder vergessen. Vor über zehn Jahren hat genau hier meine Reise begonnen. Daher war es für mich ein ganz besonderer Moment, als ich mich heute zum ersten Mal ans Jurypult gesetzt habe.

RTL / Markus Hertrich Die neue DSDS-Jury Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Das gabs bei DSDS noch nie: Jeder kann mitmachen!

Bisher gab es zur Teilnahme bei DSDS eine Altersbegrenzung. Die Bewerber*innen mussten zwischen 16 und 30 Jahren alt sein. In diesem Jahr gibt es nach oben keine Begrenzung mehr und so können auch ältere Gesangstalente zeigen, was sie können. Das gefällt vor allem Juror Pietro Lombardi, wie er gegenüber RTL preisgibt:

Schon am ersten Drehtag kann ich sagen: Das wird eine ganz besondere Staffel. Endlich gibt es keine Altersgrenze mehr. Heute waren schon einige ältere Kandidatinnen und Kandidaten da, die wirklich alles gegeben und richtig abgeliefert haben.

Auch die Location der diesjährigen Jurycastings im April und Mai war eine ganz besondere: Im Europa-Park in Rust schaute sich die Jury die Gesangstalente der neuen Staffel an.

Wann und wo könnt ihr die 21. Staffel von DSDS schauen?

Die Dreharbeiten für die Jurycastings sind bereits seit Mai abgedreht. Wann genau die neue Staffel ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Voraussichtlich werden sich Fans aber ab Herbst über insgesamt 15 neue Folgen bei RTL und auf RTL+ freuen können.