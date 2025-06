"Du stirbst in 10 Sekunden": Jurassic World 4-Star Jonathan Bailey erinnert sich an lebensbedrohliche Dreharbeiten

Jurassic World 4 startet in Kürze im Kino. Rückblickend erzählt Bridgerton-Star Jonathan Bailey von Dreharbeiten, bei denen er nur Zentimeter vom sicheren Tod entfernt war.

Hoffentlich wird Jurassic World 4: Die Wiedergeburt ein Milliardenerfolg. Das wird sich jedenfalls Jonathan Bailey denken – denn so hätte sich der offenbar lebensbedrohliche Dreh zumindest gelohnt. Im Gespräch mit dem Daily Star berichtet er von tödlichen Tieren, die ihm in einigen Szenen deutlich zu nahe kamen. Spoiler: Es handelt sich nicht um Dinosaurier.

Bei Jurassic World 4 schwammen tödliche Tiere neben Jonathan Bailey

Bailey erklärte im Interview:

Als Schauspieler willst du die Welt eines Films so viel wie möglich spüren. Und wenn du erstmal bis zur Hüfte in schlangenverseuchten Gewässern steckst, spürst du sie so richtig stark. Du hast natürlich Schlangenspezialisten um dich herum, die dir Sicherheit vermitteln sollen. Aber die sagen auch so Sachen wie 'Seid mit der da vorsichtig. Du stirbst in 10 Sekunden, wenn sie dich beißt.'

Viele Szenen des Films wurden in Thailand gedreht – gut möglich, dass sich dort auch die "schlangenverseuchten Gewässer" befinden, von denen Bailey spricht. Es muss skurril gewesen sein, sich von Schlangen bedroht zu fühlen, wenn die eigene Figur auf der Leinwand mit gigantischen Sauriern konfrontiert sein soll.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Jurassic World 4 an:

Jurassic World 4: Die Wiedergeburt - Trailer 2 (Deutsch) HD

Jurassic World 4 schickt seine Protagonist:innen ins Herz der Dino-Gefahr: Für ein Heilserum benötigt eine Expedition unter Söldnerin Zora Bennett (Scarlett Johansson) die DNA-Probe dreier Saurier. Doch dabei handelt es sich ausgerechnet um die tödlichsten Exemplare, die weit und breit zu finden sind.

Wann kommt Jurassic World 4 ins Kino?

Jurassic World 4 erscheint am 2. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Regie führte Gareth Edwards (The Creator), für das Drehbuch war erstmals seit Vergessene Welt: Jurassic Park von 1997 wieder David Koepp verantwortlich. Neben den oben genannten Darsteller:innen sind unter anderem Mahershala Ali (Moonlight) und Ed Skrein (Deadpool) vor der Kamera zu sehen.