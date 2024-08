"Du würdest umfallen!": Bruce Willis war für Szene eines Sci-Fi-Meisterwerks zu stolz und musste sich überreden lassen

Zu den besten Filmen in der Karriere von Bruce Willis zählt der Sci-Fi-Kracher 12 Monkeys. Für eine Szene darin war sich der Star erst zu stolz, aber dann gab er doch noch nach.

In seiner langen Karriere hat Action-Star Bruce Willis auch in einem der besten Sci-Fi-Filme der letzten Jahrzehnte mitgespielt. Gemeint ist 12 Monkeys von Terry Gilliam, in dem der Star in der Hauptrolle in der Zeit zurückreist, um das Aussterben von Milliarden Menschen durch eine Viruspandemie zu verhindern.

In dem Blockbuster kommt es unter anderem zu einer Szene, in der Willis' Figur nach einem Tritt ins Gesicht zu Boden geht. Der Schauspieler wollte diesen Moment erst nicht drehen.

Bruce Willis wollte 12 Monkeys-Szene erst nicht drehen

Collider hat eine Set-Anekdote des Regisseurs anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Sci-Fi-Thrillers aufgegriffen. In einem Hollywood Reporter-Artikel erinnert sich Gilliam an einen Vorfall beim Dreh, als es um die Szene zwischen Willis' James Cole und Madeleine Stowes Kathryn Railly geht. Darin nimmt Cole die Psychiaterin gefangen und sperrt sie in einen Kofferraum. Als er ihn öffnet, bekommt er den Tritt ins Gesicht, was Willis erst nicht spielen wollte:

Und er sagte: 'Ich würde nicht zu Boden gehen.' Ich sagte: 'Hör auf, Bruce! Du würdest umfallen!' Er sagte: 'Nein!' Das war einer der lustigsten Momente. Der Stuntman sagte: 'Doch, Bruce, du würdest umfallen.' Und er sagte: 'Nein, das würde ich nicht.' Ich sagte: 'Du bist nicht John McClane, hör auf!'

Gilliam probierte dann, den Star zu ignorieren:

Er ging los und schmollte an einem Baum, und ich drehte einfach ohne ihn weiter, und schließlich kam er zurück. 'OK. Ja, ich werde es tun. Es ist Schwachsinn.' Das war wirklich der einzige schwierige Moment.

Schaut hier mal wieder einen deutschen 12 Monkeys-Trailer:

12 Monkeys - Trailer (Deutsch)

Wie kann man 12 Monkeys mit Bruce Willis schauen?

In einer Streaming-Flat könnt ihr das Sci-Fi-Meisterwerk zurzeit nirgends schauen. 12 Monkeys steht bei Anbietern wie Amazon Prime zum Leihen oder Kaufen zur Verfügung.