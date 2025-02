Duell der Verliererinnen bei Schlag den Star: Am Samstag bekommen diese Promis eine zweite Chance

Eine neue Folge Schlag den Star steht in den Startlöchern. Die Kandidatinnen sind Wiederholungstäterinnen, denn sie waren schon einmal in der Show.

Schlag den Star ist aus dem Programm von ProSieben nicht mehr wegzudenken. Die Show erfreut sich großer Beliebtheit bei den Zuschauer:innen. In längeren Abständen gibt es immer wieder eine neue Folge. Am Samstag steht ein weiteres Duell an. Diese beiden Frauen waren schon in der Sendung und bekommen eine zweite Chance.

Schlag den Star: Diese Powerfrauen gingen bereits als Verliererinnen aus der Show

Evelyn Burdecki trat 2021 gegen Sophia Thomalla in ProSiebens Spielarena an. Mit 74:31 Punkten musste sich die ehemalige Dschungelkönigin aber haushoch gegen die Moderatorin geschlagen geben. Doch Burdecki scheut keine Herausforderung und will es erneut wissen.

Am Samstag tritt sie gegen Sarah Engels an. Die Sängerin war ihrerseits 2018 Teil der Game-Show. Die Sängerin musste sich gegen Musiker-Kollege Eko Fresh behaupten und verlor gegen den Rapper. Mit einem Abstand von 14 zu 64 Punkten war der Sieg für Eko Fresh klar.

Das Gute: Aus diesem Duell wird diesmal eine von ihnen auf jeden Fall als Siegerin hervorgehen.

Burdecki vs. Engels: So kannst du Schlag den Star schauen

Das Duell der Powerfrauen wird am Samstag, den 15. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. Fans können sich wie immer auf abwechslungsreiche Challenges in Sachen Fitness, Allgemeinwissen und Geschick freuen. Durch den Abend führt wie immer Matthias Opdenhövel.