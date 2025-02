Kein Duell mit Stefan Raab: TV total bekommt neuen Sendeplatz bei ProSieben

Normalerweise zeigte sich ProSieben selbstbewusst mit TV total im Duell gegen Stefan Raab. Doch nun rudert man plötzlich zurück und verlegt die Show auf einen anderen Sendeplatz.

Wer gestern um 20:15 Uhr TV total sehen wollte, schaute in die Röhre. ProSieben änderte kurzerhand das TV-Programm, um dem direkten TV-Duell gegen das einstige Zugpferd Stefan Raab zu entgehen.



ProSieben scheut Duell mit Stefan Raab – und schiebt TV total nach hinten

Du gewinnst hier nicht die Million läuft seit gestern, 12. Februar, im Free-TV auf RTL. Damit hätte sich unweigerlich eine Spannung zwischen Raabs Show und TV total ergeben. Doch ProSieben scheute den direkten Vergleich und schob Pufpaffs Show in die Nacht auf 23:01 Uhr und zeigte zur Primetime stattdessen Mission Impossible – Dead Reckoning Teil 1.



ProSieben-Chef Hannes Hiller zeigt sich zuversichtlich über die kurzfristige Änderung und ist ein Freund der "verlässlichen Überraschung". Ob dies wirklich die Strategie hinter der Programmänderung ist oder ob man das direkte Quotenduell nicht verlieren will, ist nicht bekannt.

TV total läuft ab sofort am Dienstag, dafür kommt GNTM am Mittwoch

TV total bekommt einen neuen Sendeplatz: Pufpaffs Show läuft ab nächster Woche immer dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Der Sendeplatz am Mittwoch geht an Germany's Next Topmodel, womit ProSieben der direkten Zielgruppenkonkurrenz aus dem Weg geht. Hiller kommentiert:



'Stets findet Überraschung statt, da wo man's nicht erwartet hat.‘ Dieser geflügelte Satz von Wilhelm Busch beschreibt die programmstrategische Veränderung im ProSieben-Programm am Dienstag und Mittwoch vortrefflich. Mit dieser Rochade stärkt ProSieben seinen Dienstag und seinen Mittwoch.

Tatsächlich stehen diese Worte im Widerspruch zu Hillers Aussagen in einem RND-Interview vor wenigen Tagen. Dort hatte er noch gesagt: "Angst ist kein guter Berater, gerade bei Entscheidungen", und er mache sich keine Sorgen um die Marke TV total – schon gar nicht in direkter Konkurrenz zu Stefan Raab.



Nach GNTM folgen bald Joko und Klaas

Während Du gewinnst hier nicht die Million jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL läuft, wird die direkte Konkurrenz zu Germany's Next Topmodel nicht lange anhalten. Denn ab März soll sich Raab angeblich Joko & Klaas gegen ProSieben stellen müssen. Ob Raab dieses Quotenduell gewinnen kann, bleibt abzuwarten.