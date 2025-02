Bei GNTM und im Dschungelcamp galt sie als Oberzicke: So hart musste Larissa Marolt um Anerkennung kämpfen

Larissa Marolt wurde als Dschungelcamp-Zicke abgestempelt. Ein Image, das sie ablegen wollte. Doch das ist leichter gesagt als getan.

Larissa Marolt kennen die meisten wohl von Germany’s Next Topmodel oder aus dem Dschungelcamp. Das Model bekam in beiden Shows schnell den Stempel der Zicke aufgedrückt. Ein Image, das Larissa ablegen wollte. Jetzt verriet sie, wie schwer es ihr fiel, für ihre Arbeit anerkannt zu werden.

Germany’s Next Topmodel & Dschungelcamp-Zicke: Larissa Marolt bleibt in Erinnerung

Die Österreicherin startete ihre Karriere in ihrem Heimatland und gewann dort 2009 die Castingshow Austria‘s Next Topmodel. Damit stand ihr im selben Jahr die Tür für eine Teilnahme bei Germany’s Next Topmodel offen. Vor Heidi Klum bewies sie ihr Model-Talent und belegte Platz 8.

Den Fans blieb Larissa aber vor allem durch ihre Art im Kopf. Durch ihren Dickkopf und ihr Drama-Potenzial – vor allem bei ihrem Umstyling – verpassten ihr schnell den Stempel der GNTM-Zicke.

Mit diesem Image konnte sie auch 2014 im Dschungelcamp nicht aufräumen. Sie zeigte zwar Durchhaltevermögen und Biss, belegte sogar den zweiten Platz. Ihre aufbrausende Art gegenüber den anderen Mitcamper:innen legte sie allerdings nicht ab. Sie eckte mit den anderen an, wo es nur ging und strapazierte die Nerven ihrer Kollegen. "Larissa ist wie eine Zündschnur, die muss einmal Feuer fangen, dann explodiert sie" oder "Wenn sie meine Tochter wäre, dann würde ich sie verkaufen", sagte beispielsweise Mitkandidat Jochen Bendel über sie.

Für Larissa war die Dschungelcamp-Teilnahme ein Sprungbrett ins TV, ihr Image wurde sie so schnell aber nicht los. "Jede Fernsehsendung birgt das Risiko natürlich, dass man vielleicht Image-technisch am Ende etwas polarisiert. Der Dschungel ist definitiv die Sendung, die am meisten polarisiert hat", erklärte sie in einem Interview mit Spiegel.

Nach Reality-TV: Larissa Marolt schlägt Schauspielkarriere ein

Obwohl Larissa nach dem Dschungel noch in einigen TV-Formaten wie Let’s Dance oder Schlag den Star zu sehen war, strebte sie einen anderen Karriereweg an – und das mit Erfolg. Nach ihren Fernsehauftritten folgen Anfragen für Filme und Serien.

So spielte sie in verschiedenen Polizei-Serien mit und erlangte Rollen in Deutschlands beliebtesten Soaps wie Sturm der Liebe, Unter uns und In aller Freundschaft. 2024 durfte Larissa sogar bei Die Passion auf RTL mitwirken. Bevor sie aber anerkannt wurde, hatte sie einen weiten Weg vor sich:

Es hat zwar etwas gedauert, vor allem wenn man solche Formate gemacht hat wie ich. Sei es jetzt irgendwie ein Topmodel-Format oder Dschungel. So polarisierende Formate dann dauert es schon bis man sich von einem gewissen Image sozusagen löst, dass einem gegeben wird.

Aktuell hat Larissa einen festen Platz in der Jury von My Style Rocks auf Sport1. Dort bewertet sie neben Harald Glööckler Looks unterschiedlicher Kandidatinnen.