Dwayne Johnson vs. Vin Diesel: Die Fast & Furious-Fehde der beiden Action-Stars erklärt

Pack schlägt sich, Pack verträgt sich? Der Streit der Fast & Furious-Stars Dwayne Johnson und Vin Diesel hat eine neue Wendung genommen. Eine Übersicht zur Fehde der beiden findet ihr hier.

Der Entertainment-Faktor der Fast & Furious-Reihe wäre wahrscheinlich nur halb so hoch, wenn da nicht die ganzen Hintergrundgeschichten wären. Zum Beispiel Vin Diesels ungebremste Leidenschaft für das Action-Franchise, die er allzu gerne (und beständig) mit der Öffentlichkeit teilt.

Und natürlich nicht zu vergessen: Der grenzenlos unterhaltsame Streit zwischen ihm und Co-Star Dwayne Johnson, der in den vergangenen neun Jahren immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Die beiden Muskelmänner nahmen nämlich den Furious-Teil im Titel oftmals wörtlich und trugen ihren Zwist über die sozialen Medien aus.

Doch was genau ist eigentlich vorgefallen und wie ist die Stimmungslage heute zwischen den beiden?

Johnson vs. Diesel: Was bisher im Fast & Furious-Streit geschah

Bereits 2021 lieferten wir euch eine chronologische und detaillierte Übersicht zur Fehde der beiden Action-Stars. Wer nur eine kurze Auffrischung braucht, findet hier eine Zusammenfassung der damaligen Ereignisse:

Johnson begann den Streit 2016 , indem er Diesel per Social Media-Post als "Candy Ass" (Deutsch: Waschlappen) aufgrund dessen Verhaltens am Fast & Furious 8-Set bezeichnete.

, indem er Diesel per Social Media-Post als (Deutsch: Waschlappen) aufgrund dessen Verhaltens am Fast & Furious 8-Set bezeichnete. Die beiden schlossen jedoch Frieden und traten auf der Premiere des Films gemeinsam auf. Es folgte Teil 9 der Reihe ohne Johnson , der dafür mit Fast & Furious: Hobbs & Shaw sein eigenes Spin-off bekam.

, der dafür mit Fast & Furious: Hobbs & Shaw sein bekam. Neuer Ärger: Diesel äußerte sich 2021 in einem Interview herablassend über Johnson, der darauf mit Spott reagierte und dem Franchise offiziell den Rücken kehrte.

Damit schien die ganze Sache endgültig erledigt und die Hollywood-Klatschspalten zukünftig frei für neue Themen. Doch Diesel zauberte einen weiteren Twist aus dem Hut und bettelte Ende 2021 plötzlich öffentlich um die Rückkehr seines "kleinen Bruders" Dwayne für Fast & Furious 10.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gegenüber CNN gab Johnson jedoch zu Protokoll, dass er keine Chance auf ein Comeback im Franchise sehe und beschwerte sich darüber hinaus über den manipulativen Post Diesels.

Nach Johnson-Cameo in Fast 10: Diesels Lächeln demonstriert neue Harmonie

Zwei Jahre später hatte The Rock eine weitere Pointe im ewigen Gezanke parat: Jeglicher Groll schien vergessen, denn im zehnten Teil der Reihe absolvierte er einen überraschenden Cameo-Auftritt am Ende des Films. Und damit nicht genug: 2023 verkündete er sogar seine "richtige" Rückkehr zum Franchise, wenn auch vorerst "nur" in einem weiteren Spin-off.

Der Fast & Furious: Hobbs & Reyes betitelte Ableger soll als Brücke zwischen Fast 10 und dem kommenden elften Teil der Hauptreihe fungieren. Laut Johnson legten er und Diesel ihren Streit bei, da beide nun erkannt hätten, dass das F&F-Franchise "viel größer" als sie selbst sei. Ein Schelm, wer denkt, dass Johnsons verlorengegangener Nimbus als Erfolgsgarant seit seinem Black Adam-Reinfall etwas mit seinem Sinneswandel zu tun hatte ...

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die neu gewonnene Harmonie zwischen beiden Alpha-Männchen deutete sich zuletzt bei den Golden Globe Awards 2025 an. Als Diesel die Kategorie für Cinematic and Box Office Achievement präsentierte, grüßte er den im Publikum sitzenden Johnson vor seiner Laudatio mit einem Lächeln und den herzerwärmenden Worten: "Hey Dwayne!"

Befinden sich die zwei einstigen Streithähne nun auf Kuschelkurs? Es scheint ganz so, auch wenn uns die Erfahrung gelehrt hat, dass das letzte Wort hier wahrscheinlich weiterhin nicht gesprochen ist.

Wann kommen Fast & Furious 11 und das neue Hobbs-Spin-off?

Beide angekündigten Filme haben derzeit noch keinen offiziellen Starttermin. Wenn die bisherigen Aussagen stimmen, soll der nächste Franchise-Eintrag das Spin-off Hobbs & Reyes werden, in dem Johnson die Hauptrolle übernimmt.

Da Diesel kürzlich von einem Fast 11-Release im April 2027 sprach, müsste der als Bindeglied gedachte Ableger also vorher veröffentlicht werden. Beides erscheint allerdings noch ziemlich fraglich, da zu dem Hobbs-Film bisher keine konkreten Pläne bekannt wurden. Tendenziell riecht es eher danach, dass beide Action-Blockbuster später als 2027 auf der Leinwand zu sehen sein werden.