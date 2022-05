Dwayne Johnsons größter Film überhaupt: Neues Black Adam-Bild teast wieder DC-Höhepunkt

Mit Black Adam will Dwayne Johnson alle anderen Superheld:innen in den Schatten stellen. Mit einem Bild zum DC-Blockbuster kündigt er jetzt wieder einen epischen Höhepunkt an.

Nach The Batman kommt mit Black Adam dieses Jahr noch der gewaltigste DC-Film überhaupt auf uns zu. Das behauptet vor allem Hauptdarsteller Dwayne Johnson selbst, der mit dem Blockbuster die gesamte DC-Hierarchie auf den Kopf stellen will. Jetzt hat der Star nochmal ein neues Black Adam-Bild von sich im hautengen Kostüm geteilt, mit dem er Superhelden-Ansagen verteilt. Dwayne Johnson preist Black Adam wieder in höchsten Tönen an Auf Instagram hat The Rock laut Comic Book ein Schwarz-Weiß-Bild von sich im Black Adam-Kostüm geteilt, unter dem er den kommenden DC-Blockbuster wie ein weltveränderndes Ereignis teast: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Intensive Drehwoche zu BLACK ADAM

Wir definieren das Superhelden-Paradigma neu.

Der Antiheld.

Das Volk braucht keinen Helden mehr.

Sie brauchen einen Beschützer.

Wut gegen das Sterben des Lichts.

Die Hierarchie im DC-Universum wird sich ändern. Epische Marketing-Sätze sind auf jeden Fall noch immer eine der größten Stärken von Muskelprotz Dwayne Johnson. Seine Worte hat er in jüngster Vergangenheit aber auch immer wieder mit Taten belegt. Regelmäßig teilte er Trainingsvideos (und qualvolle "Essens"-Bilder) für den DC-Film, die einen nur beim Zuschauen ins Schwitzen brachten. Mehr dazu lesen: Dwayne Johnson quält sich im Muskelkrieg: Black Adam bringt ihn endgültig an seine Grenzen

Ob Dwayne Johnson am Ende wirklich den mächtigsten DC-Superhelden aller Zeiten spielt, erfahren wir spätestens ab dem 20. Oktober. Dann startet Black Adam bei uns im Kino. Black Adams DC-Erzfeind: Shazam! auf Amazon Prime kaufen oder leihen * *Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Versprecht ihr euch von Black Adam mit Dwayne Johnson den bisher gewaltigsten Superhelden-Film?