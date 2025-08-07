Echter Disney-Schatz sorgt für Sensation bei Bares für Rares: So viel ist die Original-Zeichnung aus Das Dschungelbuch wert

Disney-Fans sollten jetzt ganz genau hinschauen: Denn bei Bares für Rares wurde ein bedeutsames Stück Filmgeschichte aus einem der beliebtesten Zeichentrick-Klassiker aller Zeiten versteigert.

Bei Bares für Rares werden immer wieder spannende Film-Raritäten zum Verkauf angeboten. Jetzt sorgte ein originaler Walt Disney-Schatz aus einem der beliebtesten Zeichentrick-Klassiker aller Zeiten für Aufsehen. Wie viel das seltene Meisterstück wert ist, erfahrt ihr hier.

Unglaublicher Fund bei Bares für Rares: Originales Standbild aus Das Dschungelbuch sorgt für Staunen

Als Holger Pritzer am 4. August bei Bares für Rares auftaucht, hat er einen ganz besonderen Schatz im Schlepptau: Eine Originalzeichnung aus dem Disney-Spielfilm Das Dschungelbuch (1967). Der Klassiker rund um den Waisenjungen Mogli und seine tierischen Begleiter gilt als einer der bedeutsamsten Filme aller Zeiten und hält in Deutschland bis heute den Rekord der meisten Kinobesuche überhaupt.

Expertin Annika Raßbach klärt auf, warum es sich bei dem mitgebrachten Objekt nicht um irgendeine Zeichnung handelt, sondern um eine sogenannte Filmzelle – ein handgemaltes Standbild, das tatsächlich so im fertigen Film zu sehen ist. Mehr als 900 Künstler haben jahrelang geschuftet, um eine schier unglaubliche Summe von 1,5 Millionen Standbildern zu malen, die am Ende die knapp 80 Minuten Filmlaufzeit ergeben. Standbilder, auf denen Mogli und sein bäriger Freund Balu zu sehen sind, sollen besonders gefragt sein. Außerdem gilt Das Dschungelbuch als der letzte abendfüllende Kinofilm, an dem Walt Disney vor seinem Tod gearbeitet hatte.

So viel zahlen die Händler für den Dschungelbuch-Schatz

Die Expertin erklärt außerdem, dass Disney diese Filmzellen in den 70er Jahren als exklusives Souvenir mit Echtheitszertifikat in Disneyland Kalifornien verkauft hatte. Obwohl damals unzählige Standbilder in Umlauf waren, blieben nur wenige erhalten und gelten heute als seltene Einzelstücke. Allerdings entdeckt Annika Raßbach einen Riss am Rand des Bildes und muss deshalb einen deutlich geschmälerten Sammlerwert ausrufen: "Durch diesen Schaden sind wir hier bei 1.000 bis 1.800 Euro."

Der Verkäufer hatte sich ursprünglich einen Erlös von mindestens 3.000 Euro vorgestellt, da er jedoch erst im TV-Studio von dem Riss im Bild erfahren hat, korrigiert er seinen Wunschpreis prompt nach unten. Im Händlerraum regt sich dann aber trotz Schaden Begeisterung für das fast 60-jährige Unikat. Händler Daniel Meyer hat direkt ein Strahlen in den Augen, stimmt Balus berühmten Song "Probier's Mal mit Gemütlichkeit" an und beweist damit, dass er ein Riesen-Fan ist. Am Ende geht die Filmzelle an Julian Schmitz-Avila für 1.500 Euro.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann kommt Bares für Rares

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die neuesten Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.