Echter Harry Potter-Schatz begeistert bei Bares für Rares: So viel ist das Sammlerstück wert

Bei Bares für Rares stehen immer wieder spannende Raritäten zu Verkauf. Ein echter Schatz aus den Harry Potter-Filmen sorgt für Begeisterung: Ein Händler outet sich als Riesen-Fan und verliert völlig die Fassung.

Diese Filme verzauberten eine ganze Generation, spielten weltweit über 7,7 Millionen US-Dollar ein und gelten als moderne Klassiker der Kinogeschichte: Die Harry Potter-Filmreihe zählt zu den erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Kein Wunder, dass die Filmrequisiten als begehrte Schätze gehandelt werden. Bei Bares für Rares sorgte ein besonders ikonischer Gegenstand aus dem ersten Film für Begeisterung.

Nostalgie pur: Dieser Filmrequisite kennt jedes Kind

Als Verkäufer Christian am 7. August 2023 bei Bares für Rares auftaucht, konnte niemand ahnen, dass er einen der Händler mit seinem mitgebrachten Schatz total aus der Fassung bringen würde. Doch erstmal ganz von vorn:

Bei dem seltenen Stück handelt es sich um eine besonders ikonische Filmrequisite, die im ersten Teil Harry Potter und der Stein der Weisen (2001) zu sehen war: Harrys Einladung in die Zauberschule Hogwarts. Auf den ersten Blick handelt es sich "nur" um einen schnöden Brief, doch echte Fans wissen, welche spannende Geschichte hinter dem Objekt steckt.

Eine der bekanntesten Filmszenen aller Zeiten: Harry Potter bekommt Eulenpost

Fans der Harry Potter-Filme haben natürlich sofort erkannt, in welcher Szene der Brief zu sehen war. Harry (Daniel Radcliffe) bekommt per Brief eine Einladung für die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Weil seine bösen Verwandten, die Dursleys, verhindern, dass er das Schreiben in die Finger bekommt, tauchen immer mehr Briefe auf. Erst vereinzelt, dann in Massen, bis sie schließlich durch den Kamin und Fenster ins Haus strömen. Einer dieser Briefe landete bei Bares für Rares auf dem Tisch.

Für Harry Potter-Fans haben diese Briefe eine emotionale Bedeutung: sie symbolisieren Harrys Befreiung aus seinem trostlosen Leben bei den grausamen Dursleys. Hier könnt ihr die weltberühmte Filmszene nachschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bares für Rares-Händler ist schockverliebt: Deshalb will er den Harry Potter-Brief unbedingt

Experte Deltev Kümmel findet den edel gerahmten Brief äußerst ansprechend – neben Setfotos ist sogar ein Echtheitszertifikat beigelegt, was beweist, dass der Brief wirklich im Film zu sehen war. Somit steht einem erfolgreichen Verkauf nichts mehr im Weg. Der Experte schätzt den Wert des Exponats auf 800 bis 1.000 Euro.

Im Händlerraum kommt der Brief extrem gut an. Besonders einer ist völlig aus dem Häuschen: Antiquitätenhändler Julian Schmitz-Avila. Als waschechter Potter-Fan erkennt er das seltene Stück sofort: "Das ist einer von den Briefen, die im ersten Teil zu Harry Potter geschickt wurden."

Schmitz-Avila bezahlt satte 750 Euro und verrät direkt, was er mit dem Exponat vorhat: Er wird die Requisite seiner Freundin schenken. Denn diese sei ein noch größerer Fan: "Wenn ich damit heute nach Hause komme, habe ich alles richtig gemacht." In einem inzwischen gelöschten Instagram-Video gab es zu sehen, wie der Händler seine Freundin mit dem Geschenk zu Hause überraschte.

Mehr News zu Bares für Rares:

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann kommt Bares für Rares

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Neuere Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.