Echter Sex und skandalöse Erotik im TV: Tele 5 heizt ab morgen mit aufregender Filmreihe ein

Tele 5 setzt seine Filmreihe FSK Sex fort. Unter dem Motto Grenzenlose Lust könnt ihr in den nächsten Wochen in die erotischen Welten von Regisseuren wie Gaspar Noé und Tinto Brass eintauchen.

Die explizite Darstellung von Sex und Erotik im Kino ist ein spannendes Thema - und gleichzeitig eines, das im öffentlichen Diskurs aufgrund von Tabus viel zu selten stattfindet. Mit der Filmreihe FSK Sex rückt Tele 5 dafür unerschrocken genau die Filme in den Vordergrund, die für gewöhnlich nicht im Mainstream stattfinden.

Hier kommt ihr direkt zur Themenseite von FSK Sex bei Tele 5 .

Am Samstag startet bereits die fünfte Ausgabe der aufregenden Filmreihe. Dieses Mal hat Tele 5 unter dem Motto Grenzenlose Lust acht Werke ins Programm genommen. Uns erwarten nicht nur eine interessante Themenvielfalt, sondern ebenfalls ein Blick in das internationale Kino des Erotikfilms.

Echter Sex in Gaspar Noés Erotik-Blockbuster Love

Gaspar Noé ist der populärste Regisseur, der in der Reihe vertreten ist. Für filmische Grenzüberschreitungen ist er spätestens seit dem fiebrigen, schwindelerregenden Albtraum Irreversibel bekannt. Sexuelle Elemente spielen in Noés Schaffen eine entscheidende Rolle. Nie kamen diese stärker zum Ausdruck als in Love.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Love anschauen:

Love - Trailer (Deutsch) HD

Vor sechs Jahren feierte der Erotikfilm in Cannes seine Premiere. Im Rahmen einer Dreiecksbeziehung erforscht Noé sinnliche Abenteuer, bei denen die Grenze zwischen echtem und inszenierten Sex komplett verschwimmt. Als Zuschauende beobachten wir die Liebenden meist in langen Einstellungen ohne Schnitt.

FSK Sex: Grenzenlose Lust aus der ganzen Welt auf Tele 5

Nicht weniger spannend ist das Drama Below Her Mouth, in dem Regisseurin April Mullen zwei Frauen zusammenführt, die auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein könnten. Wo bei Noé die Welt verschwindet, sobald die Leidenschaft beginnt, lassen sich in Below Her Mouth die Lebensrealitäten der Protagonistinnen nicht ausblenden.

Neben intensiven sexuellen Begegnungen erzählen die Erotikfilme auf Tele 5 auch von der Umgebung, in der diese stattfinden. Diverse kulturelle Blickwinkel spielen eine genauso wichtige Rolle wie Geschlechterfragen und Machtverhältnisse, die es auszuloten gilt. Besonders interessant wird das bei einem provokanten Regisseur wie Tinto Brass.

© Wicked Vision Distribution GmbH/Donau Film Eine unmoralische Frau

Sein 1992 erschienener Erotikfilm Eine unmoralische Frau dreht sich um die freizügige Diana (Claudia Koll), die mit Erzählungen von heißen Liebesnächten die Begierde ihres Mannes Paolo (Paolo Lanza) wecken will, bis die Situation eskaliert. Was folgt, ist ein umstrittener Film voller erotischer Bilder und aufwühlender Gefühle.

Die Sendetermine zur Tele 5-Reihe FSK Sex: Grenzenlose Lust

Hier findet ihr alle Sendetermine zur Filmreihe FSK Sex: Grenzenlose Lust bei Tele 5. Die einzelnen Filme werden an vier aufeinanderfolgenden Wochenenden jeweils in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausgestrahlt.

Samstag, 27. Februar 2021

Samstag, 6. März 2021

Samstag, 13. März 2021

Samstag, 20. März 2021

Gerahmt wird die Reihe von kurzen Segmenten, in denen die Regisseurin, Schauspielerin und Autorin Saralisa Volm zusammen mit der Sexologin M.A. Jana Welch auf die Themen der gezeigten Filme und weitere spannende Fragen eingeht.

Werdet ihr einen Blick in die spannende FSK Sex-Reihe bei Tele 5 werfen?