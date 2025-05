Ein Action-Inferno für 300 Millionen Dollar: Neuer Trailer zum Formel 1-Film mit Brad Pitt entfesselt bombastische Rennszenen

In wenigen Wochen startet der vielleicht größte Action-Blockbuster des Jahres. Der neue Trailer zu F1 stimmt euch schon jetzt auf das spektakuläre Formel-1-Drama mit Brad Pitt ein.

Gut drei Jahre ist es her, seit Top Gun: Maverick die weltweiten Kinos erobert hat und zum Action-Blockbuster des Jahres avancierte. Jetzt steht Regisseur Joseph Kosinski mit seinem neuen Film in den Startlöchern und will damit einmal mehr ein fulminantes Action-Spektakel entfesseln. Den Film mit Brad Pitt hat er sich dabei rekordverdächtige Summen kosten lassen. Einen Einblick in F1: Der Film gibt's schon jetzt im neuen Trailer.

Seht hier den neuen Trailer zu F1 mit Brad Pitt:

F1 - Trailer 2 (Deutsch) HD

F1 mit Brad Pitt: Ein ehemaliger Formel-1-Profi will es 30 Jahre später nochmal wissen

In F1 schlüpft Brad Pitt in die Rolle von Sonny Hayes, der in den 1990er Jahren zu einem der größten Talente der Formel 1 aufstieg. Knapp drei Jahrzehnte später sind seine ruhmreichen Tage jedoch vorbei und er ist in der Branche als der "Beste, der es nie geschafft hat" bekannt. Denn ein Unfall machte der großen Karriere einen Strich durch die Rechnung.

Als sein alter Kollege Ruben Vercantes (Javier Bardem) ihn jedoch bittet, sein Apex Grand Prix-Team vor dem Aus zu retten, eröffnet sich für Sonny die vielleicht letzte Chance, es doch noch ganz nach vorne zu schaffen. Wie der Trailer zeigt, entwickelt sich zwischen ihm und seinem neuen Teamkollegen und Nachwuchsstar Joshua "Noah" Pierce (Damson Idris) jedoch ein erbitterter Konkurrenzkampf – auf und abseits der Rennstrecke.

Joseph Kosinski hat in F1 angeblich 300 Millionen US-Dollar gesteckt – nicht zuletzt, wegen der fulminanten Action-Sequenzen auf der Rennstrecke des echten Grand Prix. So erklärte der Top Gun: Maverick-Regisseur bereits, dass das Filmteam teilweise während echten Rennwochenenden drehte, wo sie sich zwischen Training und Qualifikation in 10- bis 15-Minuten-Slots eingliedern mussten.

Wann kommt F1 mit Brad Pitt ins Kino?

Das Action-Spektakel soll uns hierzulande schließlich am 26. Juni 2025 in den Kinos erreichen. Da hinter F1 auch Apple TV als Mitproduzent steht, wird der Film nach seinem Kinostart irgendwann auch bei dem Streamer im Abo landen. Ein genauer Streaming-Start wurde jedoch noch nicht bekanntgegeben.