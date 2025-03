Neuer Trailer zu Action-Blockbuster mit Brad Pitt, der 300 Millionen gekostet hat: Das Spektakel wurde unfassbar aufwendig gefilmt

Im Juni startet mit F1 der vielleicht spektakulärste Action-Kracher des Jahres im Kino. Von den bahnbrechenden Rennszenen und Brad Pitt in der Hauptrolle könnt ihr euch jetzt im neuen Trailer überzeugen.

In wenigen Monaten bringt Brad Pitt seine eigene Version von Top Gun: Maverick in die Kinos. Der Blockbuster mit dem knappen Titel F1 stammt vom Regisseur des Tom Cruise-Sensationserfolgs und verspricht bombastische Rennwagen-Sequenzen, wie sie noch nie in einem Film zu sehen waren.

Jetzt ist ein neuer Trailer zu F1 erschienen, der mehr von der Story und natürlich den bombastisch gefilmten Rennszenen zeigt. Überzeugt euch selbst davon!

Schaut hier den neuen F1-Trailer auf Deutsch:

F1 - Trailer (Deutsch) HD

In F1 soll mit bombastischer Auto-Action umhauen

In dem Blockbuster spielt Pitt den ehemaligen Formel-1-Fahrer Sonny Hayes, der die Serie nach einem schweren Unfall verlassen hat. Eines Tages bittet ihn sein Freund und Teambesitzer (Javier Bardem), dessen Jungstar Joshua "Noah" Pearce (Damson Idris) als Mentor zu begleiten. Sonny nimmt den Auftrag an und schon haben wir wieder ein Szenario, das sehr stark nach Top Gun: Maverick auf der Rennstrecke klingt.

Schon im Trailer kommen die Rennszenen dokumentarisch daher. Das liegt daran, dass Regisseur Joseph Kosinski und sein Team extremen Aufwand für den angeblich 300 Millionen Dollar teuren F1 betrieben haben. Gegenüber Collider sprach er unter anderem darüber, dass nicht nur die Stars wie Brad Pitt selbst hinterm Steuer der Fahrzeuge saßen. Der Film wurde auch während realer Grand Prix-Events gefilmt, wo die Crew immer 10 bis 15 Minuten Zeit für den Dreh der Rennsequenzen hatte:

Wir waren tatsächlich an den Rennwochenenden dort und haben diese Zeitfenster zwischen Training und Qualifikation gefunden, die uns die Formel 1 großzügigerweise gewährt hat.

Wann startet F1 im Kino?

Der Auto-Action-Blockbuster rast am 26. Juni 2025 in die deutschen Kinos. Da Apple mitproduziert hat, wird F1 irgendwann danach zu Apple TV+ ins Streaming-Abo kommen. Ein Datum dafür wurde noch nicht verkündet.