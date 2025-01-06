Nur ein Jahr nach Matrix war Carrie-Anne Moss in einem 80-Millionen-Sci-Fi-Film zu sehen, der 22 Jahre später komplett vergessen ist

Selbst Matrix-Star Carrie-Anne Moss konnte den Weltraum-Blockbuster Red Planet ein Jahr nach Matrix nicht vor dem Untergang bewahren. Er machte riesige Verluste und die Gründe liegen auf der Hand.

Matrix trat 1999 einen der größten Hypes der Kinogeschichte los. Alle wollten aussehen wie Carrie-Anne Moss und Keanu Reeves mit coolen Sonnenbrillen und Ledermänteln. Science Fiction boomte und Moss lieferte nur ein Jahr später den nächsten Sci-Fi-Actionfilm: Red Planet. Doch an das Weltraum-Abenteuer erinnert sich kaum jemand.



Red Planet mit Carrie-Anne Moss war 17 Millionen teurer als Matrix: Deshalb erinnert sich kaum jemand daran

Selbst wenn ihr nicht viel für Zahlen übrig habt, dann tut diese Rechnung weh: Matrix kostete 63 Millionen US-Dollar und spielte im Kino über 460 Mio. wieder ein. Red Planet war noch teurer, kostete 80 Mio. und machte an den Kinokassen ... 30 Mio. Das ist nicht einmal die Hälfte der Produktions-Ausgaben.

Woran lag es?

Red Planet ist kein sonderlich guter Film: Bei dem (einzigen) Film von Regisseur Antony Hoffman ließen sowohl die Kritiken als auch die Publikums-Begeisterung zu wünschen übrig. Die Kritiken-Sammlung Metacritic kommt auf miese 34 von 100 Punkten Zuspruch. Bei Moviepilot hat Red Planet eine mangelhafte Bewertung von 5,7 von 10. Zum Vergleich: Matrix hat eine 7,9.

Dabei beginnt die Handlung vielversprechend. Die Mars-Kolonialisierung wird vorbereitet, da die Erde bald unbewohnbar ist. 2057 muss ein Wissenschafts-Team zum Mars, um ein Problem bei dem Großprojekt zu untersuchen. Daraufhin verliert sich der Sci-Fi-Thriller allerdings in unnötigen Unfällen, Amok-laufenden Robotern, garniert mit mäßigem CGI und hölzernen Dialogen.

Im Trailer könnt ihr Carrie-Anne Moss als knallharte Raumschiff-Pilotin sehen

Red Planet - Trailer (Deutsch)

Carrie-Anne Moss als Kommandantin Kate Bowman ist toll, kann die fehlende Originalität aber nicht wettmachen. Ein weiterer Erfolg für Moss wäre schön gewesen, da sie zum Start von Matrix immer noch kellnern musste, um sich über Wasser zu halten.

Nach Matrix wollten alle mehr Matrix: Nach Matrix gab es für eine ganze Weile lang keinen durchschlagenden Sci-Fi-Erfolg im Kino. Kaum jemand erinnert sich an Sci-Fi-Filme wie The 13th Floor und Mission to Mars, die im Fahrwasser von Matrix starteten. Red Planet ist da keine Ausnahme.

Nicht nur schauten Sci-Fi-Fans lieber ein zweites Mal Matrix, auch hatte Red Planet direkte Mars-Konkurrenz. Mission to Mars erschien nur wenige Monate vorher und stillte den Mars-Durst des Kino-Publikums. Aber selbst Mission to Mars blieb hinter den Erwartungen zurück, schreibt das Film-Magazin Collider . Die Leute interessierten sich im Jahr 2000 einfach nicht für den Planeten, sondern für künstliche Realitäten hier auf der Erde – und wo es diese coolen Sonnenbrillen zu kaufen gibt.

Wer sich trotzdem ein eigenes Bild von Carrie-Anne Moss und Val Kilmer (Heat) in Red Planet machen will, kann sich den Film zum Beispiel bei Amazon leihen. Matrix gibt es bei WOW im Abo.

Dieser Artikel wurde in ähnlicher Form erstmals im Juni 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.