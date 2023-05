Trotz Matrix-Erfolg war Carrie-Anne Moss pleite: "Ich muss kellnern, während dieser riesige Film rauskommt"

Wer in einem erfolgreichen Hollywood-Film mitspielt, braucht sich um Geld keine Sorgen zu machen. Matrix-Star Carrie-Anne Moss hätte da eine andere Geschichte zu erzählen.

Als 1999 der erste Matrix-Film in die Kinos kam, dauerte es nicht lange, bis das von den Wachowskis inszenierte Science-Fiction-Abenteuer zum Publikumsmagneten wurde. Matrix entfachte einen Hype sondergleichen und stand am Ende des Jahres als vierterfolgreichster Film in den weltweiten Kinocharts.

Bei einem Budget von rund 60 Millionen US-Dollar konnte der Film über 460 Millionen US-Dollar einspielen. Für das Studio war er somit ein voller Erfolg. Über Nacht wurde Hauptdarstellerin Carrie-Anne Moss zu einem der gefragtesten Namen in Hollywood. In ihrem Gehaltscheck hat sich das allerdings nicht widergespiegelt,

Matrix: Trinity-Darstellerin Carrie-Anne Moss über den Sci-Fi-Erfolg und ihre Karriere

2007 verriet die Schauspielerin in einem Interview mit New York Daily News , dass sie trotz ihres Matrix-Engagements finanziell nicht gut aufgestellt war.

Ich hatte kein Geld. Nichts. Ich musste mir eine Wohnung suchen, weil ich gerade mit meinem Freund Schluss gemacht hatte. Jemand hat es Mr. Spelling gesagt, also hat er mir eine Vorschuss von 10.000 Dollar gegeben. Ich habe nicht sehr viel Geld für Matrix bekommen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Matrix schauen:

Matrix - Trailer (Deutsch)

Neben ihrer Tätigkeit als Schauspielerin hat sich Moss damals mit einem Job als Kellnerin über Wasser gehalten.

Es hat ein Jahr meines Lebens gedauert, und ich habe meine Versicherung bei der SAG [Screen Actors Guild] verloren, weil ich im Ausland [in Australien] gearbeitet habe. Ich dachte: 'Mein Gott, ich muss kellnern, während dieser riesige Film herauskommt.' Ich habe mich damals selbst richtig kennengelernt und habe das Gefühl, dass ich realer geworden bin.

Nach dem ersten Matrix-Film kehrte Carrie-Anne Moss in den 2000er Jahren für zwei Fortsetzungen in das dystopische Sci-Fi-Universum zurück. Auch bei Matrix Resurrections, der im Dezember 2021 in die Kinos kam, war sie wieder zusammen mit Keanu Reeves vor der Kamera zu sehen.

