Eine der beliebtesten Netflix-Serien kehrt in 2 Wochen zurück: Der erste Trailer kommt mit riesiger Änderung

In wenigen Wochen werden wieder Urlaubsgefühle in Europa geweckt. Emily kehrt in Staffel 5 bei Netflix zurück, doch diesmal geht es statt nach Paris nach Rom.

Lily Collins darf auch in der 5. Staffel von Emily in Paris wieder eine europäische Metropole unsicher machen und in jede Menge kulturelle Fettnäpfchen treten. In der Fortsetzung des Netflix-Hits kehrt sie jedoch nicht in die titelgebende französische Hauptstadt zurück, sondern begibt sich erstmals für längere Zeit nach Italien. Der erste Trailer zeigt jetzt einen Vorgeschmack, was sie dort erwartet.

Seht hier den Trailer zu Emily in Paris Staffel 5:

Emily in Paris - S05 Trailer (Deutsch) HD

Emily in Paris wird zu Emily in Rom: Das erwartet uns in Staffel 5 des Netflix-Hits

Am Ende der 4. Staffel hat Emily die Entscheidung getroffen, das Büro der Pariser Marketingagentur Agence Gateau in Rom zu leiten. In der kommenden Season erwartet sie nun das Leben in der italienischen Hauptstadt, das mit neuen Bekanntschaften, Abenteuern und Herausforderungen daherkommt.

Doch schon bald beginnt Emily, ihre alte Wahlheimat Paris zu vermissen. Als ein Geheimnis droht, eine ihrer engsten Beziehungen zu gefährden, muss Emily einmal mehr eine Entscheidung treffen.

Neben Lily Collins als Emily sind in der 5. Staffel des Netflix-Hits unter anderem Philippine Leroy-Beaulieu als Sylvie, Ashley Park als Mindy, Samuel Arnold als Julien, Eugenio Franceschini als Marcello und Lucas Bravo als Gabriel zu sehen.

Wann kommt Emily in Paris Staffel 5 zu Netflix?

Die 5. Staffel von Emily in Paris wird zehn Episoden umfassen. Diese erscheinen auf einen Schlag am 18. Dezember 2025 bei Netflix. Auf welche neuen Serien ihr euch im Dezember noch freuen könnt, hört ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.

