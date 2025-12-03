Streaming-Alarm: Netflix schmeißt bald eine der größten Serien der letzten 20 Jahre raus

Als beliebte Kult-Sitcom war The Big Bang Theory bis jetzt verlässlich bei Netflix streambar. Jetzt soll die Serie nur noch bis Ende des Jahres bei dem Anbieter verfügbar sein.

Wenn es um die größten und beliebtesten Sitcoms der letzten 20 Jahre geht, spielt The Big Bang Theory ganz oben mit. Von 2007 bis 2019 kam die Serie über die Nerds Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki) & Co. auf 12 Staffeln, die seit dem Ende immer noch fleißig geschaut werden.

Bis jetzt war The Big Bang Theory verlässlich in der Streaming-Flat von Netflix verfügbar. Das soll sich laut dem Anbieter bald ändern, denn die Sitcom soll nur noch wenige Wochen dort verfügbar sein.

The Big Bang Theory soll noch vor Ende des Jahres bei Netflix verschwinden

Bei Netflix selbst ist mittlerweile die Info zu lesen, dass The Big Bang Theory noch bis zum 30. Dezember 2025 im Abo streamt. Ob die Sitcom dann bei dem Anbieter langfristig nicht mehr verfügbar ist, steht noch nicht fest. Es ist möglich, dass Netflix die Lizenz für die Serie im neuen Jahr direkt erneuert und dann zeitnah schon wieder ins Angebot aufnimmt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das aber noch nicht klar.

Das TBBT-Spin-off Young Sheldon, das insgesamt 7 Staffeln umfasst, ist von dieser Meldung nicht betroffen und wohl weiterhin im Netflix-Abo verfügbar. Die Hauptserie ist mit allen 12 Staffeln neben Netflix außerdem auch noch bei Amazon Prime Video und Disney+ verfügbar.

Nach The Big Bang Theory und den Spin-offs Young Sheldon und Georgie & Mandy kommt bald ein weiterer Ableger aus dem Sitcom-Universum. Bei uns erfahrt ihr alle Infos zu der Serie, die sich um TBBT-Nebencharaktere wie Stuart (Kevin Sussman) und Denise (Lauren Lapkus) drehen wird.

