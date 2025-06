Eine der beliebtesten Netflix-Serien schockiert mit Rückkehr die Fans: "Hat mich fertig gemacht"

Fans der Netflix-Hitserie Ginny & Georgia geraten durch Staffel 3 regelrecht in Schnappatmung. Denn die neue Season hat es vom Drama her in sich.

Ginny & Georgia, mehr oder weniger das Gilmore Girls von Netflix, ist seit dem 5. Juni mit neuen Folgen zurück. Seit dem Release von Staffel 3 dominiert die Dramedy die Serien-Charts des Streamers ... und die Fans kommen aus den großen Gefühlen gar nicht mehr raus.

Was es damit auf sich hat, und was die 3. Season mit dem Mutter-Tochter-Gespann Georgia (Brianne Howey) und Ginny (Antonia Gentry) so dramatisch macht, erfahrt ihr hier. In der 3. Netflix-Staffel von Ginny & Georgia sorgen mehrere Schwangerschaften für Drama Serienschöpferin Sarah Lampert erklärt die komplizierte Situation in Staffel 3 von Ginny & Georgia folgendermaßen gegenüber Netflix , die es offenbar für nötig hielten, einen Explainer zum Finale zu veröffentlichen. Spoiler ahoi:

Ginny wird schwanger, Georgia täuscht eine Schwangerschaft vor und dann wird Georgia wirklich schwanger und wir wissen nicht, wer der Vater ist. Und wenn man diese Dinge laut ausspricht, denkt man sich: 'Was in aller Welt ist das für eine Serie?!' Eine Userin reagierte auf X mit dem Statement: "Ich habe wirklich Mitleid mit Leuten, die nicht über den leichten Cringe der 1. Staffel Ginny & Georgia hinwegsehen können, weil die Serie buchstäblich immer besser wird. Staffel 3 war zum Beispiel ein legendärer Lauf. Ich habe schon lange keine Fernsehstaffel mehr erlebt, die mich so sehr berührt hat." Andere zeigten sich eher überwältigt. So etwa diese Userin zum Applaus von 5700 Likes: "Nennt es peinlich, wenn ihr wollt, aber die 3. Staffel von Ginny & Georgia hat mich total fertig gemacht. Wirklich. Sie behandelte schwere Themen wie Trauma, psychische Gesundheit, Heilung, Identität, Liebe, Schuld und komplizierte Familiendynamiken auf eine Weise, die sich echt anfühlte." Eine andere angelte sich sogar 6000 Likes mit dem Feststellung: "Ginny & Georgia zu schauen ist ehrlich eine sehr stressige Erfahrung, denn jedes Mal, wenn Georgia etwas Wahnsinniges tut (was oft vorkommt), frage ich mich echt, wie wir jetzt aus dieser Situation herauskommen sollen, Mädel." Nur 2 Themen beschäftigen Ginny & Georgia-Fans fast mehr als die Schwangerschaften Bei dem ganzen Trubel um die Schwangerschaften von Mutter und Tochter gibt es ein Thema, über das die Fans noch viel weniger hinwegkommen. Und das ist die Art und Weise, wie in der 3. Staffel mit Ginnys Freundin Maxine (Sara Waisglass) umgegangen wird. Da verstand die Fangemeinde überhaupt keinen Spaß. Sage und schreibe 11.000 Likes erhielt der Tweet : "Alle müssen sich bei Max entschuldigen, sobald ich bei Staffel 4 auf Play drücke, ich meine es total ernst." Und ein anderer Post zum Max-Debakel meinte: "Ich bin so angewidert, wie oft Max' Gefühle ungültig gemacht wurden, obwohl sie es immer wieder versucht hat. Ich sage nicht, dass sie perfekt ist, aber verdammt, wie Ginny ihr sagt, 'wir haben uns irgendwie auseinandergelebt' oder so, obwohl sie die Einzige war, die Georgia nicht angezweifelt hat, ist verrückt ..." Nichts schlägt jedoch die Unnachgiebigkeit, mit der sich das Fantum kollektiv über Ginnys neunjährigen (!) Bruder Austin lustig macht, dessen pubertierenden Darsteller Diesel La Torraca (14) man vielleicht hätte umbesetzen müssen. Seht selbst:

Immerhin können sich Fans von Ginny & Georgia im Gegensatz zu anderen Netflix-Gemeinden entspannt zurücklehnen. Die 4. Staffel der Dramedy wurde nämlich schon mit der 3. zusammen bestellt. Absetzungsgefahr besteht also erstmal keine.