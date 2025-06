Neuer Netflix-Thriller erobert die Charts: Die Serie beginnt und endet an einem Nachmittag

In den Netflix-Charts hat die 3. Staffel der beliebten Serie Ginny & Georgia schnell die Spitze erobert. Ein neuer sechsteiliger Thriller wird ihr aber gerade sehr gefährlich.

Letzte Woche haben Fans nach zwei Jahren Wartezeit endlich die 3. Staffel von Ginny & Georgia bei Netflix bekommen. Die Serie scheint immer noch extrem beliebt zu sein, denn seit dem Release belegt sie jetzt wieder die Spitze der Streaming-Charts. Ein neuer, sechsteiliger Thriller wird Ginny & Georgia in der Top-10 gerade aber sehr gefährlich.

Neuer Netflix-Thriller erobert Charts: Darum geht es in The Survivors – Der Sturm

Auf Platz 2 der Serien-Charts des Streamers steht gerade die australische Miniserie The Survivors – Der Sturm. Die sechs Folgen umfassende, in sich abgeschlossene Produktion basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jane Harper.

In der Story kehrt das Paar Kieran Elliott (Charlie Vickers) und Mia Chang (Yerin Ha) 15 Jahre nach einem verheerenden Sturm in die Heimatstadt Evelyn Bay in Tasmanien zurück. Das Unglück forderte zwei Menschenleben und ein Mädchen verschwand spurlos. Als eines Tages die Leiche einer jungen Frau am Strand auftaucht, kommen dunkle Geheimnisse der Vergangenheit langsam ans Licht.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix:

