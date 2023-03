Eine der besten Disney+-Serien kehrt zurück: Trailer für Only Murders in the Building zeigt den Superstar, auf den alle gewartet haben

Disney+ bringt bald eine der derzeit besten Krimi-Serien zurück. Im ersten Teaser zu Staffel 3 ist endlich auch der heiß erwartete Auftritt von Superstar Meryl Streep zu sehen.

Das Disney+-Highlight Only Murders in the Building überzeugt Krimi-Fans seit Staffel 1 gleich mit mehreren Argumenten. Die Serie punktet mit Witz, Charme und einiger ganzen Stange an großen Gast-Stars. In Staffel 3 soll mit Meryl Streep eine der größten Hollywood-Ikonen überhaupt auftreten. Im ersten Teaser ist endlich eine Szene mit ihr zu sehen.

Schaut euch hier den ersten Teaser zu Only Murders in the Building Staffel 3 an:

Only Murders in the Building - S03 Teaser (Deutsch) HD

Meryl Streep zeigt sich in Disney+-Hit als Tollpatsch

Wie bereits die vorherigen Staffeln wird sich auch Staffel 3 um einen spektakulären Mordfall drehen, der von drei True Crime-begeisterten Bewohnern des New Yorker Arconia-Hotels gelöst werden muss. Dabei konnte das Dreiergespann Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) und Mabel Mora (Selena Gomez) erst in Staffel 2 seine Namen von düsteren Verdächtigungen reinwaschen.

Meryl Streeps vor kurzem angekündigter Auftritt in der Disney+-Serie kommt da gerade recht. Nach dem Ableben von Paul Rudds Figur Bel Gilroy stößt sie als Neuzugang zum verbrecherischen Wirrwarr des New Yorker Etablissements. Über Streeps Rolle ist noch nichts bekannt. Dem Trailer nach zu urteilen, nimmt sie ihren Status als Hollywood-Superstar als Schauspiel-Tollpatsch auf die Schippe.

Disney+ Meryl Streep in Only Murders in the Building

Wann kommt die dritte Staffel von Only Murders in the Building zu Disney+?

Der genaue Start von Only Murders in the Building bei Disney+ ist noch nicht bekannt. Da neue Staffeln der Krimiserie bisher im August oder Juni erschienen sind, rechnen wir mit Staffel 3 im Sommer 2023.

