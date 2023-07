Eine der besten Fantasy-Reihen mit 5 (!) Filmen gibt es am Prime Day als Box für unter 25 Euro

Fluch der Karibik mit Johnny Depp ist eine der beliebtesten Fantasy-Filmreihen der 2000er-Jahre und zu Amazons Prime Day könnte ihr euch jetzt alle 5 Filme als Blu-ray-Box zum Schnäppchenpreis holen.

Die Zukunft der berühmten Fantasy-Piratenabenteuer mit Johnny Depp steht zwar weiter in den Sternen, doch als Wermutstropfen können sich Fans die bisherigen Teile von Fluch der Karibik aktuell richtig günstig fürs Heimkino auf Blu-ray sichern.

Für Prime-Abonnent:innen kostet die Standard-Box mit allen fünf Teilen der Reihe auf Blu-ray aktuell nur rund 21 Euro bei Amazon. Das sind nur rund 4 Euro pro Film und günstiger waren die Filme in dieser Kollektion laut Preisvergleichsseiten auch noch nicht zu haben.

Das bietet die Box zu Fluch der Karibik



Satte 736 Minuten Spielzeit auf fünf Discs liefert die angebotene Box-Kollektion inklusive Dolby Digital 5.1-Audio, während man den Abenteuern von Captain Jack Sparrow folgt; angefangen mit dem ersten Teil Fluch der Karibik von 2003 bis hin zu Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache von 2017.

Die kultige Mischung aus Fantasy, Action und Komik im Piratengewand kommt in der Box bei Amazon auch überaus gut an, denn in fast 4.000 Rezensionen gibt es durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen für die Kollektion. Dabei gelten vor allem auch die ersten Teile als junge Klassiker, während die späteren Filme aus verschiedenen Gründen nicht ganz an den Anfang herankommen.



Zukunft von Fluch der Karibik ungewiss

Laut Produzent Jerry Bruckheimer soll es zwar zwei fertige Drehbücher für die Filmreihe geben, doch Johnny Depp soll bislang wohl kein Teil der beiden Versionen sein, obwohl sich Bruckheimer dies wünscht. Nichtsdestotrotz schlüpfte der Hauptdarsteller Ende letzten Jahres nochmal inoffiziell in seine Paraderolle.



Unterdessen war auch eine Art Reboot mit Harley Quinn- und Barbie-Darstellerin Margot Robbie im Gespräch, jedoch wurden die bereits fortgeschrittenen Pläne wieder umgeworfen. Daher befindet sich derzeit offiziell kein neuer Fluch der Karibik-Film aktiv in Arbeit oder in Entwicklung.

Alternativen zu Pirates of the Carribean



Eingefleischte Genre-Fans müssen daher ersatzweise mit vergleichbaren Produktionen aus anderer Hand vorliebnehmen. So gibt es zum Beispiel eine geniale Piraten-Serie, die sich hierfür gut eignet und sogar einen eigenen "Jack Sparrow" hat, aber nicht bei bei Netflix oder Amazon zu finden ist. Auch der noch junge Fantasy-Film Geistervilla von Disney erinnert stark an die Piraten-Abenteuer.

