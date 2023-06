Nicht bei Netflix oder Amazon: Der perfekte Fluch der Karibik-Ersatz startet heute und das mit einem eigenen Jack Sparrow

Heute kommt nach einjähriger Wartezeit eine geniale Piraten-Serie endlich auch in Deutschland im Stream an und das sollten sich Fluch der Karibik-Fans auf keinen Fall entgehen lassen.

Die Fluch der Karibik-Reihe hätte ohne Jack Sparrow (Johnny Depp) als ungewöhnlichen Piraten-Kapitän wohl nicht den Erfolg gehabt, der dem Franchise 5 Filme bescherte. Heute startet im Stream eine fantastische Piraten-Serie, die diesem humorvollen Abenteuer gekonnt nacheifert: Our Flag Means Death ist jetzt vollständig bei RTL+ zu streamen.

Our Flag Means Death: Nach Jack Sparrow kommt ein neuer eigenwilliger Piraten-Captain

Während Our Flag Means Death in den USA schon vor einem Jahr bei HBO Max startete, dort gefeiert wurde und eine 2. Staffel-Bestellung erhielt, mussten wir hierzulande über ein Jahr (14 Monate!) auf den Streaming-Start der gehypten Serie warten. Doch jetzt ist die 1. Staffel mit dem witzigsten Piraten-Pack seit Fluch der Karibik da.

HBO Max Our Flag Means Death

Im Zentrum von Our Flag Means Death steht Stede Bonnet (Rhys Darby), ein adeliger Landbesitzer, der 1717 in einer Midlife-Crisis beschließt, Pirat zu werden. Weil er es mit den beruflichen Begleiterscheinungen von Gewalt, Mord und Plündereien aber nicht so hat, will er ein "Gentleman-Pirat" werden, der in farbenfroher Garderobe (Jack Sparrow wäre neidisch!) die Meere bereist. Schon in Folge 1 versucht er Streits an Deck mit Worten zu klären, lässt seine immer wieder kurz vorm Meutern stehende Crew kreative Piraten-Flaggen mit Katzen-Motiv nähen und erbeutet beim Kapern von Fischerbooten Topfpflanzen.

Was folgt, ist eine schreiend komische Serie mit unerwarteten Wendungen, die euch nicht dort wieder an Land lassen wird, wo ihr das Schiff der "Revenge" am Anfang betreten habt. Wie weit sich die Geschichte dabei mit der realen Vorlage des Gentleman-Piraten Stede Bonnet deckt, ist ein spannendes Recherche-Kaninchenloch, das ihr (z.B. bei Wikipedia ) selbst erkunden müsst.

Fluch der Karibik in Serien-Form? Our Flag Means Death hat Taika Waititis Charme

Was Our Flag Means Death neben der Abenteuer-Comedy-Mischung und einem Sonderling als Kapitän mit Fluch der Karibik gemeinsam hat, ist außerdem die Crew voller liebenswert-einprägsamer Charakterköpfe: Seien es nun (passend zum Pride-Monat Juni) queere Piraten, eine Frau in Männer-Verkleidung, Möwen-Liebhaber (Ewen Bremner) oder ein Nörgler, der sich ständig damit brüstet, einst unter dem gefürchteten Blackbeard gedient zu haben.

HBO Max Our Flag Means Death: 2 sehr unterschiedliche Piraten

Blackbeard ist anfangs nur ein Name, der uns an Fluch der Karibik 4 erinnert, bekommt mit Thor 3 und 4-Regisseur Taika Waititi aber bald auch ein Gesicht. Wenn sein harter Kerl von einem Piraten auf Stedes Gentleman-Kapitän trifft, erreicht die Serie ihren Höhepunkt. Der auf Absurdes setzende Humor des neuseeländischen 5 Zimmer Küche Sarg-Schöpfers Taika Waititi durchzieht Our Flag Means Death dabei unübersehbar, auch wenn er Creator David Jenkins "nur" als ausführender Produzent, Regisseur und Darsteller unterstützte.

Die zehn 30-minütigen Folgen der 1. Staffel Our Flag Means Death sind viel zu schnell schon wieder vorbei und danach habt ihr bestimmt (beim Warten auf Staffel 2) wieder Lust auf einen Fluch der Karibik-Rewatch. Piraten-Ehrenwort.

Our Flag Means Death streamt bei RTL+

Fluch der Karibik könnt ihr bei Disney+ sehen *

Podcast inklusive Our Flag Means Death: Die 20 besten Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Juni bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ große Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror nach 4 Jahren, Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher, Tom Holland mit gespaltener Persönlichkeit in The Crowded Room und der schreiend komische Fluch der Karibik-Ersatz Our Flag Means Death.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr MOVIEPILOT. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.