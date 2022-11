Kein Johnny Depp-Ersatz: Fluch der Karibik-Film mit Margot Robbie wurde eingestampft

Wie geht Fluch der Karibik ohne Johnny Depp weiter? Lange Zeit war ein Spin-off mit Margot Robbie in der Hauptrolle geplant. Doch dieses Projekt ist nun offiziell tot.

Die Zukunft der Fluch der Karibik-Reihe bleibt ungewiss. Ein sechster Teil mit Johnny Depp in der Hauptrolle wird in absehbarer Zeit nicht passieren – wenn überhaupt. Deutlich vielversprechender war dagegen ein Projekt mit Margot Robbie in der Hauptrolle, das vor zwei Jahren erstmals in der Gerüchteküche die Runde machte.

Der Fluch der Karibik-Film mit Margot Robbie ist tot

Im Interview mit Vanity Fair verrät die Schauspielerin, die aktuell mit der Historienkomödie Amsterdam im Kino zu sehen ist, dass ihr Fluch der Karibik-Film längst von Disney beerdigt wurde. Konkret sagt sie:

Wir hatten vor einer ganzen Ewigkeit die Idee [für einen Fluch der Karibik-Film], die wir entwickelt haben und der von Frauen – aber nicht nur von Frauen – angeführt worden wäre. Es wäre eine andere Geschichte [als die von Captain Jack Sparrow] gewesen. Wir fanden sie ziemlich cool, aber ich schätze, [Disney] will sie nicht umsetzen.

Hier könnt ihr den Trailer zum jüngsten Fluch der Karibik-Film schauen:

Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache - Trailer 2 (Deutsch) HD

Lange Zeit wirkte es, als wäre Robbies Abenteuer auf Hoher See gesetzt. Nicht zuletzt stand sogar die Drehbuchautorin fest: Christina Hodson, die zuvor mit Robbie an dem DC-Blockbuster Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn gearbeitet hatte, wurde mit dem unbetitelten Fluch der Karibik-Ableger in Verbindung gebracht.

Eines der lukrativsten Disney-Franchises liegt damit weiterhin brach. Auch von dem geheimnisvollen Fluch der Karibik-Film, an dem Chernobyl-Schöpfer Craig Mazin und Fluch der Karibik-Veteran Ted Elliott in den vergangenen Jahren gearbeitet haben, war schon lange kein Lebenszeichen mehr zu vernehmen.

Hättet ihr gerne den Fluch der Karibik-Film mit Margot Robbie gesehen?