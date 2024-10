Eine der besten Filmreihen geht weiter: Im neuen Trailer zum Fantasy-Abenteuer wird einer der größten Schätze gejagt

Im Januar 2025 erwartet uns ein ganz besonderes Fantasy-Abenteuer auf der großen Leinwand. Die Paddington-Reihe begibt sich mit Teil 3 auf die Spuren von Indiana Jones.

Der freundlichste Bär der Geschichte meldet sich endlich mit einem neuen Film im Kino zurück: Sieben Jahren sind vergangen, seitdem Paddington sein letztes Abenteuer in den Straßen Londons erlebte. Nun begibt er sich mit den Browns nach Peru, um seine Tante Lucy zu besuchen. Doch die ist verschwunden.

Auf der Suche nach Tante Lucy werden Paddington und Co. in eine turbulente Schatzsuche verwickelt, wie der neue Trailer zu Paddington in Peru verrät. Der dritte Teil der Fantasy-Reihe greift die Legende der Goldenen Stadt aka Eldorado auf und wirkt wie ein heimlicher Indiana Jones-Film. Macht euch auf ein verspieltes Action-Abenteuer gefasst!

Der neue Trailer zu Paddington in Peru wandelt auf den Spuren von Indiana Jones und Werner Herzog

Paddington in Peru - Trailer 2 (Deutsch) HD

Genauso wie Indy rennt Paddington vor einer gigantischen Steinkugel davon, während weitere Action-Szenen an Steven Spielbergs oft unterschätzten Tim und Struppi-Film erinnern, ganz zu schweigen von großen Abenteuer-Klassikern wie African Queen aus dem Jahr 1951. Paddington in Peru hatte aber noch ganz andere Vorbilder.

Zwei Werner Herzog-Meisterwerke standen der von Dougal Wilson inszenierten Fortsetzung Pate: Aguirre, der Zorn Gottes (1972) und Fitzcarraldo (1982). In beiden Filmen folgen wir Figuren durch den Dschungel. Während Aguirre ebenfalls nach der goldenen Stadt sucht, will Fitzcarraldo ein Schiff über einen Berg bewegen.

Ausgehend vom neuen Trailer sind Schätze und Schiffe ein entscheidender Bestandteil von Paddington in Peru, der darüber hinaus mit liebevollem Humor und einigen Slapstick-Einlagen aufwartet. Paddington, der an ein Steuerrad gefesselt durch die Gegend rollt – das ist jetzt schon eines der witzigsten Bilder des nächsten Kinojahres.

Großes Fantasy-Abenteuer im dunkelsten Dschungel von Peru: Wann startet Paddington 3 im Kino?

In Großbritannien beginnt Paddingtons nächstes Abenteuer bereits im November. Hierzulande müssen wir uns dagegen noch ein bisschen gedulden. Teil 3 der großartigen Fantasy-Reihe kommt in Deutschland erst am 30. Januar 2025 ins Kino. Und danach ist noch lange nicht Schluss: Bei StudioCanal UK befindet sich neben einer neuen Paddington-Serie auch Teil 4 der Realfilmreihe in Planung.