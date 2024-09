Eine der besten Filmreihen geht weiter: Teil 4 des großen Fantasy-Abenteuers und neue Serie bestätigt

Gute Neuigkeiten für alle, die sich gerne in ein Abenteuer mit dem freundlichsten Bären der Filmgeschichte stürzen: Die Arbeit an Paddington 4 hat offiziell begonnen.

Mit Paddington und Paddington 2 hat Paul King zwei der besten Fantasy-Abenteuer der vergangenen Jahre geschaffen. Basierend auf der gleichnamigen Kinderbuchreihe wird die Geschichte des liebenswürdigen Bären Paddington erzählt, der sich auf den Weg nach London macht und dort bei der Familie Brown unterkommt.



Nach zwei einfallsreich erzählten Abenteuern in den Straßen von London verschlägt es Paddington und die Browns im nächsten Film in den Dschungel. Paddington in Peru ist der nächste Film der Reihe und das war noch nicht alles: Wie sich herausstellt, befindet sich eine weitere Fortsetzung bei StudioCanal UK in der Entwicklung.

Das Paddington-Universum wächst weiter: Teil 4 der Fantasy-Abenteuer-Reihe bestätigt

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wurde Paddington in Peru kürzlich bei einem Branchenevent in London vorgestellt. Dabei wurde nicht nur über das Vermächtnis der Marke und den Erfolg der ersten Filme gesprochen. Auch für einen kleinen Blick in die Zukunft des beliebten Franchise reichte die Zeit. Und der klingt vielversprechend.

"Wir arbeiten auch an einer neuen Fernsehserie und einem neuen Kinofilm, der 2027, 2028 erscheinen soll", verrät Françoise Guyonnet, die CEO der Kids & Family-Abteilung von StudioCanal UK. Damit ist es offiziell: Paddington 4 befindet sich auf dem Weg in die Lichtspielhäuser. Und dieses Mal kehrt der freundliche Bär deutlich früher zurück.

Während zwischen Teil 2 und 3 eine beachtliche Pause von sieben Jahren liegt, könnte sich die Wartezeit auf Paddington 4 halbieren, wenn die von Guyonnet vorgestellte Timeline hinhaut. In der Zwischenzeit dürfte die neue Paddington-Serie an den Start gehen. Wie diese genau aussieht, wurde allerdings noch nicht verraten.

Bisher sind vier animierte Paddington-Serien erschienen:

Wann startet Paddington in Peru im Kino?

Bevor Paddington 4 und die neue Serie an den Start gehen, dürfen wir uns auf den Kinostart des dritten Teils freuen. In Großbritannien kommt Paddington in Peru bereits im November 2024 ins Kino. In Deutschland geht die Reise amlos – und orientiert sich gleich an mehreren Filmklassikern, wie Empire berichtet.

Gleich zwei Meisterwerke von Werner Herzog standen dem Film Pate: Aguirre, der Zorn Gottes und Fitzcarraldo. Darüber hinaus soll der Musical-Klassiker Meine Lieder, meine Träume und das unfassbare Nonnen-Spektakel Die schwarze Narzisse von Michael Powell und Emeric Pressburger eine große Inspiration gewesen sein.

Nach Teil 3 dürfen wir uns gespannt fragen, wohin es Paddington und die Browns als Nächstes verschlägt. Sollte das Konzept von Paddington in Peru funktionieren, könnte die Reihe in Zukunft in die Fußstapfen von Indiana Jones, Die Mumie und Co. treten. Sprich: Jeder neue Film wartet mit einem anderen Setting und einem Abenteuer auf.