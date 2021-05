Eine der besten Horrorserien kommt zurück: Lasst euch bei Amazon Prime vom Original verstören

Das bizarre Horror-Juwel Geister von Lars von Trier kehrt mit einer 3. Staffel zurück. Wer die geniale Originalserie noch nicht kennt, kann sie komplett bei Amazon Prime streamen.

Nur wenige Regisseur:innen drehen auch heute noch so verstörende Filme wie der dänische Provokateur Lars von Trier. Wer Werke wie Antichrist, Dancer in the Dark, Nymphomaniac oder The House That Jack Built gesehen hat, wird einige Bilder daraus womöglich nie mehr vergessen können.

Ein grandioses Highlight aus Lars von Triers Karriere ist aber kein Film, sondern eine Miniserie. Geister aus den 90ern ist so etwas wie das dänische Twin Peaks und verstört mit schwarzem Humor und bizarrem Horror. Wie Variety berichtet, wird der Regisseur über 20 Jahre nach dem Ende des Originals noch eine 3. Staffel mit einigen Darsteller:innen von damals drehen. Der perfekte Zeitpunkt, um jetzt wieder oder zum ersten Mal in die alten Folgen einzutauchen.

Geister ist ein meisterhafter Mix aus Horror und Humor

Lars von Triers Serie dreht sich um ein Krankenhaus in Kopenhagen, das Stück für Stück im übernatürlichen Chaos versinkt. Eine ältere Patientin nimmt Kontakt zu Geistern auf, ein Assistenzarzt wird mit Voodoo-Gift getötet und steht als Zombie wieder von den Toten auf, im Keller versteckt sich das Grauen und Satanismus sowie Dämonen kommen auch irgendwann noch ins Spiel. Und mittendrin ist der schwedische Chefarzt Dr. Helmer, der alle Dänen hasst.

Schaut hier einen älteren Trailer zu Geister:

Geister - Trailer 2 (Danisch)

Der tiefe Groll und die abfälligen Bemerkungen von Dr. Helmer sorgen für die witzigsten Momente in Lars von Triers Geister. Daneben springt die außergewöhnliche Serie aber fast im Minutentakt von einer extremen Stimmung zur anderen.

Allein die spezielle Optik, für die mit einer Handkamera gefilmt und alle Bilder in bräunlich-bronzene Farbtöne getaucht wurden, sorgt auch heute noch für ein besonderes Seherlebnis. Geister brilliert aber vor allem durch die komplett abgedrehte Handlung, die über 8 Folgen hinweg verrückte Ereignisse, überraschende Wendungen, völlig bizarre Momente und schrullig-skurrile Figuren aneinanderreihen.

© Koch Media Eine von vielen verstörenden Geister-Szenen

Gerade in den letzten Episoden steigert sich die die Serie mit ihren verstörenden Horror-Impressionen nochmal und wird zu einem Feuerwerk aus irren Bildern, die sich nahtlos in die größten Momente aus Lars von Triers sowieso schon überragendem Schaffen einreihen.

Laut Variety soll die 3. Staffel von Geister dann 2022 erscheinen. Sie wird den Titel Riget Exodus tragen und mit 5 Episoden daherkommen, die jeweils um die 60 Minuten lang sind. Inhaltlich soll es um die Schlafwandlerin Karen gehen, die noch einmal in die offenen Fragen und bösartigen Mächte des Krankenhauses eintaucht.

Da die Originalserie schon so grandios ist und Lars von Trier zuletzt mit einem Film wie The House That Jack Built gezeigt hat, dass er immer noch ein Meisterregisseur ist, steht einem grandiosen Erlebnis nichts mehr im Weg.

