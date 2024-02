Eine der besten Sci-Fi-Filmreihen hat über 5 Milliarden eingespielt: Sichert euch die limitierten neuen Editionen in bestmöglicher Qualität

Die beiden Avatar-Filme gehören nicht nur zu den erfolgreichsten Sci-Fi-Filmen, sondern zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Teil eins und zwei erscheinen im März in einer neuen Collector's Edition im schicken Steelbook.

Meister-Regisseur James Cameron weiß, wie man kommerziell erfolgreiche Filme macht, die auch Kritiker:innen überzeugen. Nachdem er 1997 mit Titanic den bis dato erfolgreichsten Film aller Zeiten inszeniert hatte, brach er in den folgenden Jahren seinen eigenen Rekord zweimal.

Inzwischen befindet sich Avatar mit fast 3 Milliarden US-Dollar an der Spitze. Der zweite Teil Avatar - The Way of Water befindet sich mit 2,3 Milliarden auf Platz 3, direkt vor Titanic. Die beiden beliebten Sci-Fi-Filme erscheinen am 22. März in einer limitierten Steelbook-Collector's-Edition in 4K UHD und Blu-ray und können bereits jetzt vorbestellt werden.

Fürs Heimkino sind die beiden Avatar-Filme in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Aufbruch nach Pandora gibt es neben der bald erscheinenden limitierten Steelbook-Edition * mit umfangreichem Bonusmaterial in der Standard-4K-Fassung *, in der 3D-Fassung *, auf Blu-ray * und DVD *.

The Way of Water erscheint ebenfalls in einer limitierten Steelbook-Edition *, die aktuell leider noch nicht bei Amazon erhältlich ist, dafür aber bei MediaMarkt. Alternativ findet ihr bei Amazon eine im Juli erschienene Steelbook-Edition *, außerdem die 4K-Standard-Edition *, die 3D-Version *, die Blu-ray * und die DVD-Fassung *.

Teil 3 der fünfteiligen Filmreihe erscheint 2025

Als Avatar 2009 in den Kinos erschien, revolutionierte der Film das 3D-Kino mit der bunten Bildgewalt eines völlig neuen Planeten. Obwohl James Cameron schon ein Jahr später von einer Fortsetzung sprach, erschien erst 2022 der zweite Teil.

Die ungewöhnlichen und herausfordernden Dreharbeiten kosteten 350 Millionen, dauerten 18 Monate lang und werden in unserem Artikel ausführlich beschrieben. Insgesamt soll die Reihe 5 Filme umfassen und diesmal soll die Produktion deutlich schneller vorangehen. Teil 3 soll bereits Ende 2025 in den Kinos laufen.

Darum geht es in der Avatar-Filmreihe

In Aufbruch nach Pandora nimmt der gelähmte Ex-Marine Jake Sully (Sam Worthington) auf dem fremden Planeten Pandora an einem wissenschaftlichen Experiment teil. Er steuert mental seinen Avatar, der physisch als Spion auf dem Planeten eingeschleust wird. Doch Sully gerät bald zwischen die Fronten und wird in einen Kampf hineingezogen, als er sich in Neytiri (Zoe Saldana) verliebt, die ihm die Kultur der Ureinwohner Pandoras näherbringt.

In The Way of Water herrscht auf dem Planeten Pandora zunächst Frieden, nachdem die meisten feindlich gesinnten Menschen vertrieben wurden. Jake Sully und Neytiri haben inzwischen eine große Familie gegründet, doch die Ruhe hält nicht ewig. Die menschlichen Invasoren kehren zurück und eröffnen die Jagd auf den übergelaufenen Sully und seine Familie. Diese versteckt sich bei dem Wasser-Stamm der Metkayina.

