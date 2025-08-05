Eine der besten Sci-Fi-Serien der letzten Jahre ist komplett bei Amazon Prime – und viel zu wenige wissen davon

Acht Folgen der Sci-Fi-Überraschung Peripherie sind bei Amazon Prime. Der Serie war nur eine Staffel vergönnt, aber die hat es wirklich in sich und ist ein Muss für jeden Endzeit-Fan.

Chloë Grace Moretz und Jack Reynor hatten mich immer kaltgelassen. Nach ihrer Serie Peripherie aus dem Jahr 2023 bin ich Riesenfan. Als Geschwister Flynne und Burton Fisher stolpern sie in den Hauptrollen in Richtung apokalyptischer Verschwörung. Da Amazon der Serie nur eine Staffel gegönnt hat, haben dieses Sci-Fi-Meisterwerk viel zu wenige auf dem (Bild-)Schirm.

Hier erfahrt ihr, warum ihr die Buchverfilmung Peripherie nicht länger ignorieren dürft.

Worum geht es in Amazons Sci-Fi-Überraschung Peripherie?

Peripherie spielt in der nahen Zukunft in einem abgelegenen US-Städtchen. Flynne und ihr Bruder Burton Fisher sind begeisterte Videospieler:innen und haben große Geldsorgen. Als sie ein neuartiges VR-Headset gegen viel Geld testen sollen, werden sie in eine Jahrzehnte-umspannende Verschwörung hineingezogen.

Umso weniger ihr von der Handlung wisst, desto besser. Deshalb bleibe ich vage. Weitere Themen in Peripherie sind Zeitreise, Zusammenbruch der Gesellschaft, Vernachlässigung von Kriegsveteranen und Körper-invasive Zukunftstechnik.

Falls euch das alles stark bekannt vorkommt, kennt ihr vielleicht die gleichnamige Buchvorlage des bekannten Sci-Fi-Autors William Gibson * aus dem Jahr 2014. Gibson selbst schaute die Serie ebenfalls und äußerte seine klare Meinung:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Folge 5 von Peripherie hat *mir* Angst gemacht.

Denn Folge 5 ist in der Tat eine Wucht und wird alle Sci-Fi-Fans, die der Serie eine Chance geben, begeistern.

Peripherie bei Amazon Prime ist gute Sci-Fi – und eine noch bessere Serie

Hinter der Kamera sind begehrte Sci-Fi-Profis am Werk. Das Westworld-Team Lisa Joy und Jonathan Nolan produziert. Sci-Fi-Horror-Filmemacher Vincenzo Natali (Cube, Splice) darf nach einigen Fehlschlägen endlich mal wieder ein gutes Skript verfilmen und führt bei mehreren Folgen Regie. Das gibt dem Ganzen neben starken Sci-Fi-Schauwerten auch düstere und ekelige Horror-Nuancen.

In jeder Folge der Staffel werden sowohl die Geschichte als auch die Charaktere komplexer und die Action heftiger. Fans hatten 2023, als die Serie herauskam, starke Gefühle dazu:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben der immer dichter werdenden Erzählung ist auch die Set- und Kameraarbeit nicht zu verachten. Ja, die Serie ist wunderschön:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Peripherie ist wirklich eine perfekt eingefangene Serie

Die Peripherie-Fans hatten vollkommen zu Recht Redebedarf: "Peripherie ist so großartig und nicht genug Leute diskutieren darüber, dass Peripherie so großartig ist."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir hatten in den letzten Jahren mit Severance und Andor richtig tolle Thriller-Serien mit Sci-Fi-Elementen. Peripherie ist Vollblut-Science-Fiction wie Netflix' 3 Body Problem und HBOs Westworld von denselben Macher:innen.

Peripherie ist ein Muss für alle Sci-Fi-Fans

Da Peripherie so früh von Amazon abgesägt wurde, verschwand die Serie viel schneller in der Versenkung als sie es verdient hätte. Die acht Folgen waren schnell ausgestrahlt und nach der Absetzung auch der sich zusammenbrauende Hype gedämpft.

Bei Moviepilot hat Peripherie noch keine 500 Bewertungen, im Gegensatz zu anderen Amazon-Serien aus den letzten Jahren wie beispielsweise Reacher, die fast doppelt so oft bewertet wurde. Auch für die viel gehypte Sci-Fi-Thriller-Konkurrenz Severance wurden doppelt so viele Ratings abgegeben, dabei hat Peripherie meiner Meinung nach viel mehr zu bieten.

Meinung zur Absetzung von Peripherie: Amazon vernichtet einen Kult-Hit in der Mache

Denn trotz der immens starken Sci-Fi-Alternativen derzeit schafft es Peripherie, wirklich Neues zu bieten: Es hat mich völlig unerwartet verzaubert und verblüfft und das, obwohl ich so ziemlich jede Sci-Fi-Show binge, die es gibt. Peripherie ist das Komplettpaket an Schauwert, Spannung und Wagnis, ganz ohne Franchise im Rücken.

Wenn ihr Peripherie in einem Ruck bingen wollt, könnt ihr jederzeit bei Amazon Prime Video alle acht Folgen schauen. Es wird eine Weile dauern, bis wieder eine Serie wie Peripherie daherkommt – hoffentlich darf sie dann länger laufen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

