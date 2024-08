Eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahres wurde gerade um Staffel 2 verlängert, und viel zu wenige kennen sie

Es ist nicht das erste Mal passiert: Apple TV+ hat eine geniale Sci-Fi-Serie veröffentlicht, ziemlich schnell verlängert – und viel mehr Leute sollten sie auf dem Schirm haben.

Apple TV+ ist nicht unbedingt der am häufigsten genutzte Streaming-Dienst in Deutschland, aber mit Sicherheit der größte Garant für Sci-Fi-Geniestreiche. Nach den cleveren, spannenden und unterhaltsamen Sci-Fi-Serien Severance, Silo, Foundation und For All Mankind kam dieses Jahr der neuste Eintrag in die Hit-Liste: Dark Matter - Der Zeitenläufer. Jetzt wird sie offiziell fortgesetzt.

Viel zu unbekannter Sci-Fi-Thriller Dark Matter um Staffel 2 verlängert

In einer Pressemitteilung erfreute Apple TV+ am Montagmorgen Sci-Fi-Fans und Abonnent:innen des Streaming-Dienstes. Nachdem erst am 8. Mai 2024 Staffel 1 der faszinierenden Multiversums-Saga online gegangen war, wurde der 2. Staffel nur 10 Wochen später grünes Licht gegeben.

Mit Dark Matter verfilmt der Autor Blake Crouch seinen eigenen Roman als Showrunner. Für Staffel 2 gibt es keine Vorlage mehr und genau deshalb juckt es Crouch in den Fingern, weiterzumachen, zitiert ihn die Pressemitteilung:



Beim Schreiben und Drehen der ersten Staffel haben wir erkannt, dass es noch so viel mehr zu erzählen gibt. Wir haben gerade erst begonnen, die Oberfläche dieser Figuren zu erkunden, die ums Überleben kämpfen (...).

Darum geht es in Dark Matter: Bei den besagten Figuren, die ums Überleben kämpfen, handelt sich allen voran um den Physik-Professor Jason Dessen , gespielt von Joel Edgerton (It Comes at Night). Eines Tages verschwindet er am Weg nachhause zu seiner Familie spurlos – und ein Doppelgänger will seinen Platz einnehmen. Ohne euch zu spoilern, kann ich eine nervenaufreibende Odyssee durch Dutzende Paralleldimensionen teasen.

Die Hauptrollen sind toll besetzt: Joel Edgerton spielt zahlreiche Versionen von sich, mal sympathischer, mal sehr düster, und ist dafür genau der Richtige. An seiner Seite gibt Jennifer Connelly der verhinderten Künstlerin eine mysteriöse Aura. Alice Braga (Queen of the South), Jimmi Simpson (Westworld) und Dayo Okeniyi (Fresh) runden den Multiversums-Thriller gekonnt ab.



Dark Matter kann problemlos mit Netflix- und Amazon-Konkurrenz mithalten

Im Gegensatz zu den großen Sci-Fi-Serien der Konkurrenz hat Dark Matter dieses Jahr noch kaum jemand auf dem Schirm. Zwischen der neuen Serie der Game of Thrones-Macher 3 Body Problem bei Netflix und der gelobten Videospielverfilmung Fallout bei Amazon ging Dark Matter definitiv (aber zu Unrecht) unter. Für mich persönlich ist es die erfrischendeste und beste Sci-Fi-Serie des Jahres – bisher.

Ein Blick auf die Anzahl der Bewertungen zeigt jedoch, dass die großen Streaming-Dienste weit mehr Aufmerksamkeit für ihre Serien generieren. Während Fallout und 3 Body Problem bei Moviepilot knapp unter 1000 und 600 Bewertungen haben, geht Dark Matter mit 134 Bewertungen quasi unter. Dabei ist sie mit einer 7,0 so gut bewertet wie das große Sci-Fi-Event 3 Body Problem.

Am 26. Juni wurde das Finale von Dark Matter ausgestrahlt – seitdem könnt ihr alle 9 Folgen bei Apple TV+ in einem Rutsch bingen. Es lohnt sich!