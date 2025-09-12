Eine der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit geht weiter: Das Epos erstreckt sich über Jahrhunderte

Science-Fiction-Fans können aufatmen. Eine der besten Serien des Genres wurde gerade offiziell um Staffel 4 verlängert. Selbstverständlich ist das bei den enormen Kosten nicht.

In den vergangenen Wochen haben Fans von Foundation gezittert. Die exzellente Sci-Fi-Serie aus dem Hause Apple TV+ bewegte sich mit großen Schritten auf das Finale seiner 3. Staffel zu. Ob die Serie danach weitergeht, war jedoch unklar. Doch heute, pünktlich zur Veröffentlichung des neuen Staffelfinales, gibt es gute Neuigkeiten.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Apple TV+ der 4. Staffel von Foundation offiziell grünes Licht gegeben. Bereits Anfang 2026 soll die Produktion der neuen Folgen beginnen. Grundlage der Geschichte bildet nach wie vor die gleichnamige Romanreihe von Isaac Asimov, auch wenn inzwischen zahlreiche Details verändert wurden.

Sci-Fi-Fortsetzung: Foundation Staffel 4 kommt offiziell

Große Veränderungen gab es bei Foundation zuletzt auch hinter den Kulissen. David S. Goyer, der die Serie als Creator und Showrunner an den Start gebracht hat, trat von seinem Posten zurück. Grund dafür waren Budget-Differenzen und der holprige Dreh der 3. Staffel, der 2023 aufgrund des Doppelstreiks in Hollywood mehrmals unterbrochen werden musste. Nun fungiert Goyer nur noch als ausführender Produzent.

Nach Goyers Rücktritt haben Ian Goldberg und David Kob die kreative Ausrichtung der Serie übernommen und bereits vor einiger Zeit einen Writers' Room zur 4. Staffel gestartet, obwohl diese noch nicht in trockenen Tüchern war. Goldberg bringt dank Fear the Walking Dead reichlich Erfahrung mit großen Serien und Franchises mit. Kob begleitet Foundation seit der 1. Staffel als Produzent und steckt somit tief im Stoff.



In einem gemeinsamen Statement erklären Goldberg und Kob:

Es gibt keine Serie, die mit Foundation vergleichbar wäre, und wir fühlen uns glücklich und geehrt, als Co-Showrunner in der 4. Staffel die Fackel weiterzutragen. Wir freuen uns darauf, die epische, emotionale Erzählweise fortzusetzen, die die ersten drei Staffeln der Serie geprägt hat, und mit einigen der talentiertesten und leidenschaftlichsten kreativen Partnern der Branche zusammenzuarbeiten.

Foundation erzählt eine epische Geschichte, die sich über mehrere Jahrhunderte erstreckt und vom Niedergang des Galaktischen Imperiums handelt. Vorausgesagt wird dieser von dem Mathematiker Hari Seldon, der mit seinen Vorhersagen die titelgebende Foundation-Bewegung anstößt. Die soll für einen Neuanfang sorgen, sobald die Dynastie der Cleon-Klone gebrochen ist, die das Imperium seit langer Zeit regieren.

Jared Harris spielt Hari Seldon. Lee Pace steht ihm als mächtiger Cleon, Brother Day, gegenüber. Zudem gehören aktuell Lou Llobell, Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann und Rowena Kingwith zum Hauptcast der Serie. Im Zuge der 3. Staffel sind u.a. Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, Troy Kotsur und Pilou Asbæk zur Besetzung dazugestoßen.

Wann startet Foundation Staffel 4 bei Apple TV+?

Zwischen den bisherigen Foundation-Staffeln lagen jeweils zwei Jahre. Wir sollten uns somit erneut auf eine lange Wartezeit einstellen. Die Sci-Fi-Serie ist eines der größten Blockbuster-Aushängeschilder von Apple TV+ und benötigt aufgrund der vielen Effekte zusätzliche Zeit in der Postproduktion. Wir gehen davon aus, dass die 4. Staffel von Foundation frühestens 2027 bei Apple TV+ eintrifft.

