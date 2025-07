"Erschütternde Erlebnisse": Sci-Fi-Star Jared Harris über die 3. Staffel von Foundation und einen häufigen Fehler des Genres

Zum Start der 3. Staffel Foundation haben wir Jared Harris zum Interview getroffen, der als prophetischer Mathematiker die Wendungen im vielleicht schönsten Sci-Fi-Universum der Serienwelt vorhersagt.

Eine der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit ist am Freitag, dem 11. Juli 2025 in ihre 3. Staffel gestartet. Zur Rückkehr von Foundation bei Apple TV+ sprachen wir mit Jared Harris, der als Wissenschaftler die Zukunft vorausberechnet.

Jared Harris im Interview: Foundation Staffel 3, Serien-Mathe und Sci-Fi-Musik

Staffel 3 von Foundation reist nach Vorlage von Science-Fiction-Autor Isaac Asimov (I, Robot) in eine komplexe Zukunft: 152 Jahre nach Staffel 2 steckt die Galaxie erneut in einer Krise. Der mächtige Weltraumpirat, der sich "das Maultier" (Pilou Asbæk) nennt, bedroht die Planeten des Imperiums ebenso wie die Geheimgesellschaft der Foundation und will sich alle mit seinen telepathischen Fähigkeiten unterwerfen.

Jared Harris spielt in Foundation seit Staffel 1 Hari Seldon, den Erfinder der "Psychohistorik", die als Forschungszweig galaktische Entwicklungen mathematisch vorhersagen kann, um die wahrscheinlichste Zukunft zu bestimmen. Auch wenn der Mensch Seldon Jahrhunderte später eintreffenden Vorhersagen nicht mehr miterlebt, wurde sein Bewusstsein bewahrt und so ist Harris auch in Staffel 3 weiter Teil der Sci-Fi-Serie.

Moviepilot: Die wichtigste Foundation-Frage zuerst – bist du tatsächlich gut in Mathe?

Jared Harris: [lacht] Bin ich nicht. Ich brauche einen Taschenrechner. Aber wenn man mir etwas Greifbares gibt und ich mich da einarbeiten kann, erreiche ich [wie bei Chernobyl] auch als Schauspieler einen Punkt, wo ich ansatzweise verstehe, wie ein RBMK-Nuklearreaktor funktioniert und Energie produziert.

Wirst du von Foundation-Fans oft gebeten, Psychohistorik einfach zu erklären?

Ja, aber ich kann es nur so wiedergeben, wie es in der Serie erklärt wird. Es wurde noch keine Gleichung für die Vorausberechnung der Zukunft entwickelt. Was gut ist! Aber wahrscheinlich arbeiten sie gerade daran.

Hast du die Buchvorlagen von Sci-Fi-Autor Isaac Asimov gelesen?

Ja, ich habe die Foundation-Bücher gelesen, nachdem ich für die Serie unterschrieben hatte. Bis zu dem Punkt, an den unsere Geschichte reist. Dann bin ich zurück zu den Prequels gegangen, um ein Gefühl für meinen Charakter [Hari Seldon] zu bekommen. Er taucht in der Vorlage eigentlich nur in dieser einen Geschichte auf, die zur ersten Episode der Serie wurde. Den Rest seines Charakters zu erforschen – das war größtenteils mir, den Showrunnern und Drehbuchautoren überlassen.

Durch ein paar Story-Tricks konntest du länger bei Foundation bleiben: Hast du dich dem realen Menschen, seiner wiedergeborenen Version und seinem bewahrten Bewusstseins-Hologramm auf unterschiedliche Weise genähert?

Da alle Versionen erschütternde Erlebnisse durchmachen, hatten wir schon früh Gespräche darüber. [...] Zum Beispiel, wie Hari in Staffel 2 kompromittiert ist, weil er in einem Moment des Sterbens gefangen ist. Deshalb war er sofort verletzlich und in Gefahr. Das beeinflusst sein Denken und er versteht, dass [bei den Vorhersagen] nicht alles perfekt funktionieren wird. Weil er sich beim Erwachen seiner Schülerin Gaal und nicht seinem Helfer Raych gegenübersieht, weiß er, dass etwas schrecklich falsch gelaufen ist.

Trotzdem: Deine Foundation-Figur schaut in die Zukunft. Würdest du das im echten Leben auch gern können? Oder wäre das zu angsteinflößend?

Weißt du: Ich denke, das würde davon abhängen, welchen [zukünftigen] "TV-Sender" man einschaltet. Wenn man die Nachrichten zehn Jahre in der Zukunft sehen würde, wäre man vermutlich in Angst und Schrecken versetzt. Aber ansonsten ...

Das ist ein spannender Gedanke: Was wäre, wenn man in die Unterhaltung der Zukunft hineinschnuppern könnte.

Amüsant, oder? Aber die Musik bekommen sie nie richtig hin! Sie zeigen die Zukunft und man besucht einen Nachtclub oder eine Band spielt auf – aber dann ist die Musik immer ziemlich kitschig. Das einzige Mal, wo es wirklich funktioniert hat, weil es so wahnwitzig war, war in der Cantina in Star Wars.

Hast du Lieblingsfilme oder -serien aus dem Sci-Fi-Genre?

Ich bin mit Begeisterung für Science-Fiction groß geworden. Ich habe Star Trek geliebt, die Filme, Serien und Next Generation. Star Wars, Battlestar Galactica, Buck Rogers – all das habe ich geliebt.

Foundation ist eine der visuell eindrucksvollsten Science-Fiction-Serien unserer Zeit. Ist das am Set schon spürbar oder entsteht das erst hinterher mit visuellen Computer-Effekten?

Die Sets sind echt. Wenn wir aus einem Raumschiff-Fenster einer Schlacht beiwohnen, passiert das natürlich nicht wirklich. Als wir auf der Deliverance [Haris Raumschiff] in Staffel 1 reisen, gab es aber ein Portal, durch das man Sternfelder vorbeiziehen sah. Das war tatsächlich ein praktischer Effekt. Frag mich nur nicht, wie sie das gemacht haben, ich habe nur ihre Fähigkeiten bewundert.

Du warst schon Teil vieler fantastischer Serien, von Mad Men über The Terror und Chernobyl bis zu Foundation. Hast du ein Geheimrezept, wie du dir die starken Serien herauspickst?

Ich hatte immer Glück. Aber ich schätze auch wirklich gut geschriebenes Material. Danach halte ich Ausschau. Es funktioniert nicht immer, aber wenn man mit einem starken Drehbuch anfängt, stehen die Chancen gut, dass man mit einer wirklich guten Serie oder einem wirklich guten Film herauskommt. Es ist viel schwerer, wenn man am Anfang noch nicht die Idealversion gefunden hat und stolpernd seinen Weg finden muss. Es gibt auch Beispiele wie Casablanca, wo das funktioniert hat, aber das ist selten.

Foundation - S03 Trailer (Deutsch) HD

Und manchmal gibt es auch unvorhergesehene Schwierigkeiten, wie den Hollywood-Streik der Drehbuchautor:innen und Schauspieler:innen, der Staffel 3 von Foundation unterbrochen hat. Hat sich die Serie dadurch verändert?

An diesem Punkt hatten wir darin schon Erfahrung. Denn Staffel 1 und 2 waren ja beide von der Corona-Pandemie torpediert worden. Und sie haben trotzdem einen Weg gefunden, die Staffeln fertigzustellen und zu veröffentlichen. Wir haben Staffel 1 beispielsweise in Island zu drehen begonnen, aber mussten dann wegen COVID eine Ausweichlösung finden und kamen so auf die Kanaren, nach Fuerteventura, was ähnlich vulkanisch aussieht, aber ein komplett anderes Klima hat.

Staffel 3 hatte dann eben den Streik. Es ist ein Beweis für die erstaunliche Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit der Produzenten, diese Serie trotzdem voranzutreiben und an ihr Publikum zu bringen.

Foundation Staffel 3 ist am 11. Juli 2025 gestartet und zeigt den Rest der insgesamt 10 neuen Folgen nun jeden Freitag im Wochentakt.