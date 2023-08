Eine der besten Sci-Fi-Serien verlor ihren Hauptdarsteller nach Staffel 1: Erst 19 Jahre später wurde der wahre Grund für Babylon 5-Ausstieg bekannt

Die revolutionäre Science-Fiction-Serie Babylon 5 verlor bereits nach Staffel 1 ihren Hauptdarsteller Michael O'Hare. Erst viele Jahre später wurde der tragische Grund dafür enthüllt.

In den 1990er Jahren war das Star Trek-Franchise das Non plus ultra unter den Science-Fiction-Serien. Im Schatten der Sternenflotten-Abenteuer aber lief eine Serie, die in vielen Belangen mutiger, komplexer und wegweisender war: Babylon 5.

Das von J. Michael Straczynski erdachte Sci-Fi-Epos erzählt über 5 Staffeln die Geschichte einer riesigen Raumstation als letzte Festung des Friedens im All, auf der zahlreiche Völker zusammenkommen und intergalaktische Konflikte ausgetragen werden. Geleitet wurde die Station von Commander Jeffrey Sinclair. Der Charakter und Darsteller Michael O'Hare verschwanden nach der ersten Staffel aber völlig unerwartet.

Das Sci-Fi-Wunder Babylon 5 tauschte die Hauptfigur aus und der Grund dafür ist tragisch

Als Michael O'Hare nach der ersten Staffel von Babylon 5 im Jahr 1994 nicht zurückkehrte, fand die Serie in Tron-Star Bruce Boxleitner passenden Ersatz. Der neue Charakter John Sheridan wurde ab Staffel 2 zum Commander der Raumstation. Fans aber wurden im Unklaren darüber gelassen, warum einer der wichtigsten Stars der von Beginn an auf 5 Staffeln ausgelegten Sci-Fi-Serie das Projekt einfach verlassen hatte.

Warner Michael O'Hare in Babylon 5

Babylon 5 und O'Hare haben sich nicht im Streit getrennt. Showrunner Straczynski erklärte damals: "Dies ist eine einvernehmliche und freundschaftliche Trennung. Es ist keine Tasha Yar Situation" Der Darsteller kehrte nach einem kurzen Gastauftritt in Staffel 2 später noch einmal für eine Doppelfolge in Staffel 3 zurück, um die Geschichte seiner Figur beenden zu können. Aber was war dann der Grund?

Die wahren Hintergründe für Michael O'Hares Ausstieg blieben fast zwei Jahrzehnte geheim – bis der Schauspieler am 28. September 2012 infolge eines Herzanfalls starb. Wenige Monate später wendete sich J. Michael Straczynski im Rahmen eines Panels auf der Phoenix ComicCon 2013 an die Fans von Babylon 5, um die tragische Wahrheit zu erzählen.

Michael O' Hare litt unter einer schweren psychischen Erkrankung und paranoiden Wahnvorstellungen, die während der Dreharbeiten zu Staffel 1 immer gravierender wurden. Lediglich Straczynski wusste von dem Leiden seines Stars und bot sogar an, die Produktion abzubrechen, damit sich dieser in Behandlung begeben könne. O'Hare aber lehnte den Vorschlag ab und kämpfte sich bis zum Abschluss der Staffel durch, um das Projekt nicht zu gefährden.

Michael O'Hare wollte, dass die Babylon 5-Fans irgendwann die Wahrheit erfahren

Der Babylon 5-Star war nicht bereit, sein Leiden öffentlich zu machen und seine Karriere und womöglich die Zukunft der Serie damit zu gefährden. Straczynski und O'Hare trafen daraufhin eine Abmachung. Da ihm das Fandom der Sci-Fi-Serie sehr am Herzen lag, bat er seinen Freund darum, die Hintergründe seines Abgangs irgendwann nach seinem Tod zu offenbaren. Denn die Fans hätten eine Erklärung verdient.

Hier könnt ihr euch J. Michael Straczynskis Schilderung der tragischen Umstände von Michael O'Hares Ausstieg als Video anschauen:

Nach seinen Auftritten in Babylon 5 trat Michael O'Hare nur noch für kurze Gastrollen in den Serien Detektiv Hanks - Großes Herz und coole Schnauze und Law & Order vor die Kamera. Ab dem Jahr 2000 zog er sich komplett von der Schauspielerei zurück.

Wo kann ich Babylon 5 schauen?

In Deutschland könnt ihr alle 5 Staffeln der Science-Fiction-Serie Babylon 5 bei Freevee, dem kostenlosen und werbefinanzierten Streaming-Angebot von Amazon, sehen.

Die TV-Filme sowie das nach wenigen Folgen abgesetzte Spin-off Crusade gibt es leider nicht im Abo zu streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

