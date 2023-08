Einer der besten Sci-Fi-Filme des Jahrhunderts könnte endlich Teil 2 bekommen – und die Hauptdarstellerin ist "sowas von bereit"

Das Sequel zu einem gefeierten Sci-Fi-Film von 2014 lässt seit langem auf sich warten. Oppenheimer-Star Emily Blunt hat richtig Lust auf die Fortsetzung und erklärt, woran sie bisher scheiterte.

Für Sci-Fi-Sequel: Tom Cruise muss endlich wieder "feigen Helden" spielen

"Ich bin sowas von bereit", erklärte Blunt zum Edge of Tomorrow-Sequel im Happy Sad Confused-Podcast. "Es wird nicht an mir scheitern, das verspreche ich euch." Der Grund für die lange Wartezeit liege eher woanders.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein neues Drehbuch von Regisseur Doug Liman (Mr. & Mrs. Smith) habe sie bereits gesehen, so Blunt. Sie wisse allerdings nicht, wo und wann es umgesetzt werden könne. Oder wie viele Mission: Impossible-Filme Tom Cruise noch brauche.

Spaßhaft gibt Blunt ihrem Co-Star die Schuld an den Verzögerungen: "Er muss wieder zurück auf die andere Seite kommen. War er nicht brillant als der feige Held? Er war unglaublich."

Blunt verriet schon zuvor, dass die Entwicklung einer neuen Story für das Sci-Fi-Sequel schwierig sei. Aber auch ihre gut gemeinten Seitenhiebe Richtung Cruise haben einen wahren Kern. Als einer der bekanntesten Hollywood-Stars ist sein Zeitplan so voll wie kaum ein zweiter.

