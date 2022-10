Heute startet endlich die 2. Staffel von The White Lotus. Über ein Jahr mussten wir auf die heiß erwartete Serien-Rückkehr warten. Doch dieses Mal ist einiges anders.

The White Lotus entpuppte sich 2021 als eine der größten Serienüberraschungen. In sechs Episoden entführte Serienschöpfer Mike White in ein wunderschönes Hotel, das der titelgebenden White-Lotus-Kette angehört. Noch spannender als das Hotel waren die überwiegend unausstehlichen Menschen, die sich dort einfinden.

Über ein Jahr nach dem Start der Auftaktrunde kehrt The White Lotus mit neuen Folgen zurück. In der 2. Staffel der HBO-Produktion hat sich jedoch einiges verändert, denn wir haben es mit einer Anthologieserie zu tun. Das bedeutet: Jede Staffel erzählt eine in sich abgeschlossene Geschichte. Das Konzept der Serie bleibt aber das gleiche.

Jetzt streamen: Hier könnt ihr The White Lotus Staffel 2 bei Wow streamen *

The White Lotus: Die größten Veränderungen in Staffel 2

Einmal mehr finden wir uns in einem feinen Hotel der White-Lotus-Kette ein. Diese Mal sind es jedoch nicht die traumhaften Strände von Hawaii, die uns umgeben. Stattdessen erkunden wir ein luxuriöses Resort auf Sizilien. Als Kulisse diente das Hotel San Domenico Palace der Four-Seasons-Kette an der Ostküste Siziliens.

Hier könnt ihr den Trailer zu The White Lotus Staffel 2 schauen:

The White Lotus - S02 Trailer (Deutsch) HD

Nicht nur der Schauplatz ändert sich. Auch der Cast wurde fast komplett ausgewechselt. Bis auf Jennifer Coolidge (Tanya McQuoid-Hunt) und Jon Gries (Greg Hunt), die wir bereits in der 1. Staffel kennengelernt haben, tauchen in der 2. Staffel ausschließlich neue Figuren auf, sowohl auf Seiten der Urlaubenden als auch auf Seiten des Personals.

Alle wichtigen Neuzugänge in The White Lotus Staffel 2:

Eine weitere wichtige Rolle übernimmt Sabrina Impacciatore. Sie spielt Valentina, die Managerin des White-Lotus-Hotels auf Sizilien.

Wann startet The White Lotus Staffel 2?

Die 2. Staffel von The White Lotus feierte am 30. Oktober 2022 ihre Premiere in den USA bei HBO. In Deutschland sind die neuen Folgen ab heute, dem 31. Oktober 2022, bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst Wow * zu sehen. Nachdem die erste Runde sechs Episoden umfasste, erwarten uns dieses Mal sieben Episoden. Veröffentlicht werden diese im Wochentakt, bis zum 11. bzw. 12. Dezember 2022.

Werdet ihre euch die 2. Staffel von The White Lotus bei Wow anschauen?