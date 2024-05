Eine der besten Serien der 90er erstmals auf Blu-ray: Schnappt euch die Dawson's Creek-Komplettbox

Die Teenie-Serie Dawson's Creek veränderte ein ganzes Genre und behandelt die ernsten Themen des Erwachsenwerdens. Jetzt erscheint erstmals die Komplettbox auf Blu-ray und bringt Nostalgie in euer Heimkino.

Viele Millennials wuchsen mit der Jugendserie Dawson's Creek auf, die Ende der 90er Jahre erstmals ausgestrahlt wurde. Für einige Schauspieler:innen legte das Teenagerdrama den Grundstein einer späteren Hollywood-Karriere. Jetzt sind die sechs Staffeln erstmals auf Blu-ray erschienen, in der kompletten Kollektion mit 23 Discs und jeder Menge Bonusmaterial.

Dawson's Creek - Die komplette Serie auf Blu-ray Deal Zu Amazon

Dawson's Creek in der Komplettbox mit Bonusmaterial

Im Hardcover-Schuber der Gesamtbox befinden sich alle 128 Folgen von Dawson's Creek und bieten euch über 90 Stunden nostalgischer Unterhaltung. Deutsche Fans können sich erstmals auf den Extended Cut des Serienfinales freuen. Außerdem gibt es unter anderem Hintergründe zur 1. Staffel, alternative Szenen und das Original Ende zur Episode "Alles wird anders" sowie mehrere Audiokommentare.

Darum geht es in der Teenie-Serie Dawson's Creek

Das beschauliche Küstenstädtchen Capeside ist die Heimat von den Teenagern Dawson, Joey, Pacey und Jen. Hier erleben sie allerhand Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens, die Serienschöpfer Kevin Williamson (Scream, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast) mit viel Feingefühl und basierend auf eigenen Erfahrungen erzählt.

Amazon Dawsons Creek komplette Serie

Das wurde aus den Schauspieler:innen aus Dawson's Creek

Titelfigur der Serie Dawson (James Van Der Beek) spielte nach Dawson's Creek in verschiedenen Serien mit und war zuletzt 2020 in der Horrorkomödie Bad Hair - Waschen, schneiden, töten zu sehen. Erfolgreicher ging es für Pacey-Darsteller Joshua Jackson weiter, der in verschiedenen Serien wie Fringe - Grenzfälle des FBI, The Affair und Eine verhängnisvolle Affäre Hauptrollen ergattern konnte.

Weg von der Serienlandschaft und hin zu Hollywood-Filmen ging es für Katie Holmes (Joey) und Michelle Williams (Jen). Holmes spielte in zahlreichen Filmen mit, unter anderem in Christopher Nolans Mega-Hit Batman Begins. Zuletzt erschien die Romanadaption Rare Objects, bei der Holmes nicht nur zu sehen ist, sondern auch hinter der Kamera für Drehbuch, Regie und Produktion verantwortlich war.

Michelle Williams zeigte ihr großes Können in zahlreichen Independent-Filmen und kann auf fünf Oscar-Nominierungen zurückblicken. Auch mehreren Golden Globe-Nominierungen finden sich in ihrer Vita, zwei konnte sie für das Biopic My Week with Marilyn und der Miniserie Fosse/Verdon gewinnen.

Ihr Können für ernste Rollen zeichnete sich bereits in Dawson's Creek ab. Die mutigen Themen und komplexen Beziehungsstrukturen, die in der Serie behandelt werden, veränderten das Genre des Teenie-Dramas nachhaltig.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.