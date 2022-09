Eine der besten Sitcoms derzeit gibt's bei Disney+ - und beim Emmy-Gewinn werdet ihr Mitheulen

Fans fordern einen Emmy für die Emmy-Rede von Sheryl Lee Ralph aus Abbott Elementary. Die fantastische Sitcom bei Disney+ sorgt bei der Preisverleihung für den Moment, über den alle reden (sollten).

Habt ihr schon Abbott Elementary bei Disney+ gestreamt? Wenn ja, gut für euch. Wenn nicht, dann werdet ihr nach diesem Artikel garantiert reinschauen. Denn der geniale Emmy-Gewinn der Sitcom-Darstellerin Sheryl Lee Ralph treibt euch Tränen in die Augen und macht Lust auf mehr.



Abbott Elementary bei Disney+ streamen - und bei der Dankesrede mitheulen

Die 65-jährige Sheryl Lee Ralph brilliert in Abbott Elementary als strenge, aber mütterliche Lehrerin und sorgt bereits in der Serie für ein paar tränenreiche Momente.

Die Schauspielerin und Sängerin kann es nicht fassen, als ihr Name als Beste Nebendarstellerin bei den Emmys 2022 genannt wird. Der ganze Abbott Elementary-Tisch springt auf und applaudiert ihr - und schiebt die überwältigte Sheryl Lee Ralph zur Bühne.

Das wahre Spektakel beginnt aber erst, als sie die Bühne auch tatsächlich betritt und ihre fulminante Dankesrede ... singt. Schaut sie euch hier an:

Die Emmy-Gewinnerin startet ihre Rede mit ein paar gewaltigen Zeilen aus dem Lied Endangered Species von Dianne Reeves. Übersetzt bedeuten sie in etwa: "Ich bin eine bedrohte Art, aber ich singe nicht das Lied eines Opfers. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Künstlerin Ich weiß, wo meine Stimme hingehört."



Nach einem tosenden Applaus widmet sie ihre Trophäe allen Leuten, die träumen. Sie ermutigt uns, an das zu glauben, was wir für unmöglich hielten und sieht ihren Gewinn als Lohn für unnachgiebiges Streben an. "Und gib dich niemals, niemals auf!", betont sie.

© ABC / Disney Sheryl Lee Ralph in Abbott Elementary

Ihr besonderer Dank geht an die Abbot Elementary-Schöpferin und Hauptdarstellerin Quinta Brunson und an ihren eigenen Ehemann.

Fans fordern einen Extrapreis für die Dankesrede

In den Kommentarspalten bei Twitter & Co. freuen sich zahlreiche Fans und Stars mit Sheryl Lee Ralph. Ihre Dankesrede war so besonders und eindrücklich, dass sie einen eigenen Preis verdient hätte.

Sheryl Lee Ralphs Dankesrede war so gut, dass sie nächstes Jahr für einen Emmy nominiert sein wird.

Gebt Sheryl Lee Ralph einen Tony für ihre Emmy-Dankesrede, bitte danke. - Sie sollte zumindest einen Emmy für die beste Performance bei einer Award-Show bekommen.

Bei einem Tony handelt es sich übrigens um den populärsten Theater- und Musical-Preis in den USA. Hoffentlich bekommen wir in der 2. Staffel von Abbot Elementary mehr von Sheryl Lee Ralphs Gesangskünsten präsentiert.



