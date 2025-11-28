"Eine der besten Stranger Things-Szenen aller Zeiten": Fans rasten wegen Staffel 5-Auftakt bei Netflix komplett aus

Die ersten vier Folgen von Stranger Things Staffel 5 sind da und die Fans haben starke Gefühle zu den vielen Entwicklungen um Elf, Vecna, Will und Co.

Über drei Jahre mussten Stranger Things-Fans auf die 5. Staffel bei Netflix warten, die die beliebte Mystery-Serie gleichzeitig mit einem großen Finale abschließen soll. Die ersten vier Folgen der Season sind nun beim Streamer eingetroffen und haben unsere Held:innen um Elf (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard) und Co. direkt in zahlreiche epische Entwicklungen verwickelt.

Wenig überraschend haben die Fans dahingehend eine ganze Reige von Gefühlen - die sich in einigen überschwänglichen Reaktionen auf X zeigen. Wir haben die besten hier für euch zusammengetragen. Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 5 Teil 1!

"Monumental": Für Stranger Things-Fans hat sich das lange Warten gelohnt

Ein Fan auf X fasst die vielen Geschehnisse in den ersten vier Folgen mit einem Kurzvideo treffend zusammen, das über 20.000 Likes generierte:

Will hat Kräfte, 008 ist zurück, Vecna hat alle Kinder entführt, MAX IST AM LEBEN, Will und Robin sind Freunde, dem Militär wurde in den Arsch getreten, die Eltern der Wheeler-Familie sind am Rande des Todes. Stranger Things 5 Ausgabe 1 ist völlig bekloppt.

Auch ein anderer Fan kommt aus dem Staunen nicht heraus und teilte ein passendes GIF, das mehrere tausend Likes bekam:

Habe gerade Stranger Things Ausgabe 1 beendet ...

Für einen Fan war die Kampfszene zwischen Karen (Cara Buono) und dem Demogorgon in Folge 2 besonders heroisch und konnte damit über 191.000 Likes generieren:

Sie hat keine Kräfte, sie war komplett besoffen, sie hat noch nie einen Demogorgon so nah gesehen, sie hatte nur eine Weinflasche und dennoch hat sie ihre Tochter mit Zähnen und Nägeln verteidigt, eine HELDIN IN MEINEM BUCHE.

Ein anderer Fan stellte das souveräne Verhalten von Neuzugang Derek (Jake Connelly) in Folge 4 heraus, der so gezielt für die Rettung zahlreicher Kinder sorgte:

Wie Derekt sich in Folge 4 von Stranger Things Staffel 5 bewegt hat.

Die Enthüllung, dass Kali (Linnea Berthelsen) nach acht Jahren wieder zu Stranger Things zurückkehrte, brachte einen Fan dagegen zu folgender Schlussfolgerung, was über 30.000 Likes einbrachte:

Ja, Vecna ist ein Knochenhaufen.

Mit Abstand am meisten Buzz generierte jedoch der finale Kampf zwischen Militär und Demogorgons in Hawkins, wo Will seine unglaublichen Kräfte zum Einsatz brachte. Ein Fan erklärte zu über 100.000 Likes:

Ich denke, das ist objektiv gesehen eine der verdammt knallharten Szenen in der Geschichte von Stranger Things. Das ist MONUMENTAL.

Ein weiterer Fan stellte ebenfalls die eindrückliche Szene mit Will heraus und schrieb:

Wahrscheinlich eine der besten Stranger Things-Szenen aller Zeiten.

Ein anderer Fan fasst das Gesehene treffend zusammen:

Unendlich Gänsehaut während der letzten 25 Minuten von Stranger Things Staffel 5 Folge 4

Wann geht es mit Stranger Things Staffel 5 bei Netflix weiter?

Ob die restlichen vier Folgen mit diesen monumentalen Auftakt mithalten können, erfahren wir in wenigen Wochen bei Netflix. Episode 5 bis 7 erscheinen am 26. Dezember 2025, bevor das große Finale am 1. Januar 2026 beim Streamer eintrifft. In Deutschland erscheinen die Folgen immer um 2:00 Uhr früh morgens.

