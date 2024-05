Eine der besten ZDF-Shows kriegt nach 15 Jahren Ableger – und die Moderatorin steht schon fest

Das ZDF sorgt für frischen Wind am Freitagabend: Statt der heute-show darf bald ein History-Spin-off über die Bildschirme flackern. Das ist über die neue Show bekannt.

Vor Oliver Welkes harscher Kritik bleibt kein Politiker verschont: Seit fünfzehn Jahren begeistert die heute-show mit scharfer Zunge und satirisch aufbereiteter Politik-Kritik. Jetzt hat sich das ZDF dazu entschieden, einen neuen Ableger des Satiremagazins ins Rennen zu schicken: Während der Sommerpause darf sich heute-Show History auf den begehrten Sendeplatz am Freitagabend freuen. Alles, was ihr über die Show wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Heute-show History: Darum geht's in dem Geschichts-Ableger der heute-Show

Die heute-Show ist eine feste Größe im politischen Programm des ZDF, zwei Grimme-Preise sprechen für sich. Das Satire-Format verwurstet seit 2009 das aktuelle Weltgeschehen und äußert Systemkritik auf humorvolle Weise.

Die Show setzt dabei auf beliebte Comedy-Größen wie LOL: Last One Laughing-Star Martina Hill, die in abgedrehten Sketcheinlagen unterhalten. Die Stars treten in wiederkehrenden Rubriken auf, von denen eine wohl so beliebt ist, dass sie jetzt sogar einen eigenen Ableger spendiert bekommt: heute-Show History wird schon bald als eigene Show im ZDF laufen.

ZDF heute-show History mit Valerie Niehaus

Darstellerin Valerie Niehaus wirkt seit Jahren im Cast der heute-show mit, jetzt darf sie das History-Spin-off moderieren. Neben ihr werden aber auch andere altbekannte Gesichter zu sehen sein: Wie DWDL.de berichtet, wird Niehaus von Matthias Matschke, Katjana Gerz und Holger Stockhaus unterstützt. Das Showkonzept solle sich wie eine humorvolle Zeitreise anfühlen. Einer Pressemitteilung des ZDF zufolge erwartet Fans eine aktuelle Aufarbeitung historischer Themen:

Zeit und Raum werden ganz selbstverständlich durchbrochen und schaffen dadurch neue Perspektiven – merkwürdig, skurril und irre lustig, aber immer im direkten Bezug zu aktuellen Themen, die alle beschäftigen.

Streaming & TV-Ausstrahlung: So kannst du heute-show HISTORY gratis ansehen

Heute-show History läuft am Freitag, den 12. Juli um 22:30 Uhr im ZDF. Die Folge steht ab 20:00 Uhr in der ZDFMediathek gratis auf Abruf bereit. Der Sendeplatz am Freitagabend ist eigentlich für die heute-show reserviert, diese geht allerdings schon bald bis September in die Sommerpause.