Eine der erfolgreichsten Filmreihen ist zurück – und hat sofort die 5 Milliarden Dollar-Grenze geknackt

Ich - Einfach unverbesserlich 4 konnte in der ersten Startwoche die 5 Milliarden-Grenze für das Gruniverse-Franchise knacken. Auch dank der Minions.

Gru und seine Minions sind seit dem 11. Juli 2024 mit Ich - Einfach unverbesserlich 4 zurück im Kino und haben erfolgreich die Weltherrschaft an sich gerissen. Zumindest an der Kinokasse, wo das Franchise einen nie dagewesenen Meilenstein im Animationsbereich geknackt hat.

Ich - Einfach unverbesserlich und die Minions machen über 5 Milliarden an der Kinokasse

Das mit Ich - Einfach unverbesserlich von 2010 gestartete Franchise nahm nun mit vier Gru-Filmen und zwei Minions-Spin-offs über 5 Milliarden US-Dollar an den internationalen Kinokassen ein. Wie Deadline berichtet, war das sogenannte Gruniverse schon davor das erfolgreichste Animations-Franchise aller Zeiten.

Universal Ich - Einfach unverbesserlich 4

Doch bei den bisher sechs Hauptfilmen ist noch lange nicht Schluss. Zählt man sämtliche Kurzfilme mit Gru und seinen gelben Schergen zusammen, kommt man schon jetzt auf über 24 Titel. Darüber hinaus wurde Minions 3 schon für Juni 2027 angekündigt.

Minions-Moneten: Die Kinozahlen des erfolgreichen Gruniverse im Überblick

Laut Box Office Mojo sehen die Einspielergebnisse an den internationalen Kinokassen folgendermaßen aus:

Unverbesserlich 1: 543 Millionen US-Dollar bei 69 Millionen Dollar Budget



543 Millionen US-Dollar bei 69 Millionen Dollar Budget Unverbesserlich 2: 971 Millionen US-Dollar bei 76 Millionen Dollar Budget

971 Millionen US-Dollar bei 76 Millionen Dollar Budget Unverbesserlich 3: 1 Milliarde US-Dollar bei 80 Millionen Dollar Budget

1 Milliarde US-Dollar bei 80 Millionen Dollar Budget Unverbesserlich 4: Bisher 438 Millionen US-Dollar

Minions 1: 1,2 Milliarden bei 74 Millionen US-Dollar Budget

1,2 Milliarden bei 74 Millionen US-Dollar Budget Minions 2: 940 Millionen bei 80 Millionen US-Dollar Budget

Worum geht es in Ich - Einfach unverbesserlich 4?

Im vierten Film seiner eigenen Reihe muss Superschurke Gru (im englischen Original von Steve Carell gesprochen) sich mit seiner Familie in einem Safe House verbarrikadieren. Der Grund: Maxime Le Mal (Will Ferrell), ein alter Schulfreund und Rivale von Gru, hat noch eine Rechnung mit dessen Freundin Valentina (Sofia Vergara) offen. Gleichzeitig versucht die neue Nachbarin Poppy (Joey King) Gru dazu zu bringen, ihr beim Einschreiben in seiner alten Schule zu helfen.

Regie führte Chris Renaud, der schon den ersten Teil der Milliardenreihe inszenierte.