Eine der erfolgreichsten Netflix-Serien kehrt zurück – aber ihr fehlt eine wichtige Figur

Die Reality-Serie Selling Sunset kehrt schon bald mit Staffel 6 zurück. Einer ihrer größten Stars wird aber nicht mehr mit dabei sein.

Reality-Hit auf Netflix: Selling Sunset Staffel 6 muss ohne großen Star auskommen

Selling Sunset ist eines der beliebtesten Reality-TV-Formate auf Netflix. Die Serie um eine Gruppe von Immobilienmaklerinnen für Luxus-Häuser in Los Angeles begeistert Fans durch schrille Persönlichkeiten und dramatische Intrigen.

Auf Instagram veröffentlichte Selling Sunset-Star Chrishell Stause die Staffel 6-Ankündigung mitsamt Trailer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Sind alle wach? Ich habe Neuigkeiten", kommentierte sie die Enthüllung. Im Trailer wird bereits eine der größten Lücken im Selling Sunset-Cast angesprochen: Wie Variety bereits im Sommer 2022 enthüllte, wird die Superbösewichtin Christine Quinn in Staffel 6 und Staffel 7 nicht zurückkehren.

Mehr:

Wann kommt Selling Sunset Staffel 6 zu Netflix?

Wie der Trailer angekündigt, erscheint Staffel 6 von Selling Sunset am 19. Mai 2023 auf Netflix. Für Staffel 7 gibt es bisher kein Veröffentlichungsdatum. Das Spin-off Selling The OC soll in Kürze eine zweite Staffel erhalten.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im April bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im April bei Netflix, Prime Video, Sky, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Amazons zweitteuerste Serie der Welt, der umjubelter Krimi-Hit Poker Face, die Grey's Anatomy-Rückkehr und die letzten Staffeln zu Succession und Barry bei Sky.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.