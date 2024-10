Eine der größten Abenteuer-Reihen geht nach 5 langen Jahren des Wartens 2026 endlich weiter

Wer Abenteuerfilme liebt, ist bei diesem Franchise genau an der richtigen Adresse: Seit fast drei Dekaden begeistern die Jumanji-Filme mit aufregenden Abenteuern und jeder Menge Fantasie.

Fünf Jahre sind vergangen, seitdem der letzte Jumanji-Film ins Kino kam. Das ist eine überraschend lange Zeit, wenn man bedenkt, wie erfolgreich die jüngsten Fortsetzungen der Abenteuerreihe waren. Doch nun steht der Rückkehr in den Dschungel nichts mehr im Weg. Sony Pictures hat dem nächsten Teil grünes Licht gegeben.

Schon seit längerer Zeit steht die Frage im Raum, was Sony mit der Jumanji-Reihe vorhat, nachdem das Franchise 2017 von Bad Teacher-Regisseur Jake Kasdan erfolgreich wiederbelebt wurde. Zwei neue Jumanji-Filme sind seitdem erschienen und konnten über 950 bzw. 800 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielen.

Jetzt folgt Film Nr. 3, wie der Hollywood Reporter berichtet.

Großer neuer Abenteuer-Blockbuster mit Dwayne Johnson offiziell bestätigt: Wann startet Jumanji 3 im Kino?

Nicht nur hat Sony die Arbeit an Jumanji 3 bestätigt. Der Film hat direkt auch einen konkreten Kinostart erhalten. Am 11. Dezember 2026 kehrt die Abenteuerreihe auf die große Leinwand zurück. Vorerst gilt dieses Datum nur für die USA. Es ist allerdings davon auszugehen, dass der Film zeitnah in Deutschland veröffentlicht wird.

Die Jumanji-Reihe bleibt sich treu: Schon die vorherigen Teile starteten in den ersten Dezemberwochen ihrer jeweiligen Jahrgänge (2017 und 2019). Auch darüber hinaus wird vieles beibehalten, was sich bewährt hat, allen voran der Cast: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart und Jack Black kehren in ihren bekannten Rollen zurück.

Hinter der Kamera dürfen wir uns ebenfalls auf die Rückkehr eines vertrauten Gesichts freuen: Nach Jumanji: Willkommen im Dschungel und Jumanji: The Next Level übernimmt Kasdan auch bei Jumanji 3 die Regie. Wovon der neue Film handelt, ist unklar. Johnson teaste das Projekt vor zwei Jahren gegenüber Virgin Radio wie folgt:

Jake [Kasdan] hat eine ganz, ganz besondere coole Idee für Jumanji 3, der das Finale [der Reihe] sein könnte. In diesem Sinne würde ich sagen, ist es etwas ganz Besonderes.

Das Jumanji-Franchise war in seiner fast 30-jährigen Geschichte noch nie so erfolgreich wie seit dem Reboot

Seit 1995 existiert Jumanji als Marke. Der erste Film mit Robin Williams ist in seiner Mischung aus Abenteuer, Fantasy, Action und Komödie ein Klassiker geworden, der heute noch regelmäßig im Fernsehen läuft. Zudem erschien zwischen 1996 und 1999 die TV-Serie Jumanji, die in drei Staffeln 40 Episoden hervorgebracht hat.

Mit dem 2005 erschienenen Zathura – Ein Abenteuer im Weltraum wurde erstmals der Versuch unternommen, dem Franchise neues Leben einzuhauchen – mit Kristen Stewart und Josh Hutcherson, die später mit Twilight (Stewart) und Die Tribute von Panem (Hutcherson) zwei erfolgreiche Young-Adult-Reihen im Kino anführen sollten.

Zathura entpuppte sich jedoch als finanzieller Flop, sodass eine weitere Dekade ins Land zog, ehe sich Hollywood wieder an den Stoff wagte. Seit dem Reboot vor sieben Jahren läuft die Abenteuerreihe so gut, dass nicht einmal Genre-Größen wie Indiana Jones und Lara Croft mit ihren jüngsten Filmen Jumanji Konkurrenz machen konnten.