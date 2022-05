Meg Ryan ist wieder da. Der Harry und Sally-Star soll nach langer Zeit wieder vor der Kamera stehen. Und ihre Rolle könnte wirklich nicht passender sein.

Meg Ryan wurde dank Filmen wie Harry und Sally und Schlaflos in Seattle zu einer der größten Ikonen der 90er Jahre. Zuletzt wurde es still um die beliebte Schauspielerin. Jetzt kehrt sie nach 7 Jahren Pause vor die Kamera zurück. Mit einer Rolle, die ihr auf den Leib geschneidert ist.

Meg Ryan feiert ihre große Rückkehr mit einer absolut idealen Rolle

Wie Deadline berichtet, wird sie bei What Happens Next Regie und eine der Hauptrollen übernehmen. Dort geht es um das Ex-Liebespaar Willa (Ryan) und Bill (David Duchovny) die sich zum ersten Mal seit Jahrzehnten wiedersehen. Wegen einem Schneesturm sitzen sie in einem Flughafen fest und müssen sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen.

Das klingt nach der idealen Rolle für Ryan. Ein romantisches Fest der Menschlichkeit, in dem zwei grundverschiedene Menschen durch die Hand des Schicksals zusammengespült werden. Wer sich seit French Kiss oder e-m@il für Dich nach Nachschub sehnt, könnte hier fündig werden.

Wann kommt Meg Ryans Schauspiel-Comeback ins Kino?

What Happens Next ist Ryans erste Kino-Rolle seit Ithaca. Leider werden wir auf ihre Rückkehr noch etwas warten müssen. Bei gegenwärtigem Stand der Produktion ist nicht vor Mitte 2023 mit dem Film zu rechnen.

90er-Neuauflage im Podcast: Kann Will Smith im Bel-Air-Reboot ersetzt werden?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Will Smiths Kult-Sitcom Der Prinz von Bel-Air wurde als düstere Dramaserie bei Peacock neu aufgelegt. Im Streamgestöber diskutieren wir, ob das Serien-Reboot Bel-Air gelungen ist oder nicht.

Im Podcast sprechen wir nicht nur über Bel-Air und den idealen Will Smith-Ersatz, sondern nehmen auch die weiteren Original Serien des neuen Streamingdiensts Peacock – Girls5Eva, Rutherford Falls und Saved by the Bell – unter die Lupe.

Was haltet ihr von Meg Ryans neuem Film?